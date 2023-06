Bryan Cranston aclara los comentarios sobre su retiro

Bryan Cranston da más detalles sobre la decisión de su retiro. En una nueva entrevista, el ganador de un Emmy y un Tony de 67 años dijo que planeaba retirarse en 2026 y agregó que cerrará su productora, venderá su mitad del negocio de mezcal Dos Hombres y se mudará con su esposa Robin Dearden a un país extranjero.

Después de que los comentarios se volvieron virales, Bryan compartió una declaración de seguimiento explicando que solo “presionará el botón de pausa” cuando cumpla 70 años en 2026.

“Hola a todos, espero que este pequeño mensaje los encuentre bien. Salieron algunas noticias que no estaban del todo claras… incluso para mí. Así que quería dejar las cosas claras. No me retiro”, escribió Bryan en Instagram.

“Lo que voy a hacer es presionar el botón de pausa durante un año después de cumplir 70 años en 2026. ¡Mierda, 70!” Bryan continuó. “Ni siquiera estoy seguro de lo que significa ‘pausar’ por completo, pero en este momento, creo que significa que tomarse un año libre equilibrará varias cosas”.

Continuó: “Primero, me permitirá pasar tiempo con Robin (mi hermosa esposa desde hace 34 años) de una manera que no he podido en los últimos 25 años. No como esposa de una celebridad, sino como una pareja casada amorosa que entra en, seamos honestos, nuestros últimos años, con nuevas esperanzas, metas y experiencias”.

“En segundo lugar, me da una especie de reinicio en mi carrera. He tenido un viaje tan increíble durante más de dos décadas, interpretando personajes en televisión, películas y en el escenario con los que solo podría haber soñado.”, escribió el actor de Malcom, el del medio. “No podría estar más agradecida y agradecida por tales oportunidades. Dicho esto, siento que me estoy quedando sin nuevas ideas sobre cómo interpretar los personajes que me ofrecen. Por lo tanto, explorar una experiencia de vida más amplia me dará la oportunidad de reponer mi alma y prepararme para cualquier papel que se me presente de una manera más auténtica”.

Me desconectaré de las redes sociales, saldré de la rueda de los negocios y me sumergiré en las novelas clásicas que siempre me prometí que leería pero no lo he hecho... Pero antes de que eso suceda, tengo algunos asuntos pendientes”, agregó. Antes de su retiro saldrán varias cintas importantes y un proyecto teatral en Broadway. Hay Brayan para largo.