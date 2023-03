El diagnostico de uno de los actores más queridos de la industria cinematográfica ha causando conmoción. Bruce Willis, uno de principales hombres de acción de Hollywood en las décadas de los 80 y 90, padece hace algún tiempo atrás demencia frontotemporal también conocida como degeneración frontotemporal, lo que obligó al intérprete abandonar la actuación el año pasado.

Bruce Willis: su salud va de mal en peor Leer más

La familia de Bruce ha sido un pilar fundamental, ya que esta enfermedad neurodegenerativa no posee tratamiento, incluso su ex esposa Demi Moore recientemente decidió mudarse a casa del actor junto a su actual mujer para ayudar a cuidarlo "hasta el final". A pesar de los momentos de tristeza que implica acompañar esta enfermedad, su familia no ha dejado que el cumpleaños número 68 de Bruce pase por desapercibido este Domingo 19 de marzo.

La también actriz Demi Moore compartió un emotivo video en el que aparece su actual esposa Emma Heming Willis, y las hijas del actor: Rumer Willis, Tallulah Belle Willis, Evelyn Penn Willis, Scout LaRue Willis y Mabel Ray Willis cantándole.

Lo más especial y sorprenderte fue cuando el protagonista de clásicos como ‘12 Monos’ y la saga de ‘Duro de Matar’ a pesar de padecer afasia, (una discapacidad que le limita el habla), se muestra sonriente, cantando y bailando a la par de su esposa, hijos y ex.