Britney Spears sospecha que su padre trabajaba con Sam Asghari

Britney Spears tiene la fuerte sospecha de que Sam Asghari, su exesposo, conspiró con su padre, Jaime Spears, para mantenerla bajo su tutela, así se da a conocer en Daily Mail.

Según el sitio, Britney comenzó a tener serias dudas sobre su entonces marido, pues sospechaba que este había estado “trabajando en secreto” con Jaime.

De acuerdo a la cantante esta conspiración tiene su origen desde que inició su noviazgo en 2016, y el actor de origen iraní le proporcionó información a su suegro hasta el fin de su tutela en noviembre de 2021.

Por otro lado, Page Six revela que la artista no está considerando reparar su relación con su padre, como algunos medios aseguraron. “Simplemente no es cierto”, indica una fuente cercana a la diva del pop. “Britney está en un viaje de curación, pero una reconciliación con Jamie no es probable que suceda”, precisa el informante.

