Britney Spears manda indirecta a Millie Bobby Brown

La actriz británica, Millie Bobby Brown, en una entrevista con Drew Barrymore, dijo que su próximo desafío a cumplir de su carrera sería realizar el papel de alguien del mundo real. Uno de los personajes que puso como ejemplo fue Britney Spears. “Creo que su historia [de Britney], ante todo, me conmueve”, dijo Eleven. También compartió que siente que las dos tienen algo en común, ambas crecieron frente a las cámaras.

“No la conozco, pero cuando veo fotos de ella, siento que podría contar su historia de la manera correcta. Y solo la de ella”, explicó Millie.

Anuel AA y Fanny Lu cantarán en las fiestas de Quito Leer más

Al parecer esto llegó a oídos de la Princesa del pop y reaccionó sobre ello en redes. Britney Spears expuso su desagrado por este medio alegando que todavía no se encontraba muerta. “He oído hablar de gente que quiere hacer películas sobre mi vida… ¡¡¡Hombre, no estoy muerta!!! Aunque está bastante claro que me preferirían muerta”.

Hay que recordar que la cantante no tiene lazos con sus familiares y la última frase de su opinión en Instagram puede estar destinada a ellos.

Aunque Brown no ha respondido a esta opinión. Lamentablemente, no se esperaría que el sueño de la chica de Stranger Things se haga realidad en un futuro cercano.