Britney Spears: Los famosos están interesados en su biografía

La vida de Britney Spears tiene interesadas a varias estrellas, y no solo por saber su verdad, sino por llevarla hasta la gran pantalla. Y están dispuestas a pagar una suma considerable para hacerse con los derechos.

El recientemente publicado libro de memorias The Woman in Me se ha convertido en el más vendido y ha emocionado a productores y estudios. Estos han estado detrás de una negociación para hacerse con los derechos cinematográficos, para hacer una cinta o un documental sobre la vida de la Princesa del Pop.

También hay varias celebridades de primer nivel que están interesadas. Según un informe de The Ankler, personas como Margot Robbie, Shonda Rhimes y Reese Witherspoon han expresado interés en trabajar con Britney en una película. Incluso su antiguo amor platónico, Brad Pitt, ha hecho un esfuerzo por comunicarse con ella.

Los derechos para un filme podrían generar $ 4 millones, pero con Britney involucrándose en un documental, podrían costar más de $ 40 millones (según cálculos de Forbes).

¿La cantante está interesada? El medio señaló que Britney estaba “abrumada por el interés” y probablemente se tomaría algún tiempo antes de decidirse.

La estrella del pop habló recientemente sobre cómo la prensa cubrió The Woman in Me. Incluso ya ha adelantado la fecha de lanzamiento de un segundo libro.

