El brillo, protagonista estrella

La temporada de fiestas es el momento ideal para jugársela en cuestión de estilismo, sea a través de prendas o maquillaje. ¿Un vestido de lentejuelas o glitter en los ojos? La respuesta es sí. Aunque siempre se puede recurrir a los básicos, sino se arriesga ahora, ¿cuándo?

En esta época debe estar dispuesta a iluminarlo todo y a atreverse a llevar aquello que ve como “mucho” para el día a día. Los brillos tienden a ser uno de los elementos que las mujeres más temen usar porque se cree que se verá sobrecargada, pero, ¿qué mejor que recibir el nuevo año sintiéndose radiante?

No solo en outfits, también puede llevarlo en uñas y maquillaje. Escogimos a algunas famosas que se han adueñado de ellos y le han dado un toque diferente. ¡Que le sirvan de inspiración!

Nadie lo usa mejor que Emilia

Aunque llevar brillos como sombra se sigue viendo bien, hay una nueva técnica más sutil que provoca que los ojos se vean más grandes y resalten. Emilia, excantante de Rombai y ahora solista, ha estado en un constante cambio de imagen por su carrera y ha demostrado, a través de fotografías en Instagram, lo bien que le queda ponerse un puntito brillante debajo de cada ojo. Desde que lo usó por primera vez, no lo ha dejado y únicamente varía en su tamaño e intensidad, dependiendo de la ocasión. Hace pocos días lanzó su nuevo sencillo 'Billion' y en la imagen promocional no podía faltar el glitter. ¡Se ve espléndida! También lo usa a diario, combinado con un maquillaje más suave y natural.

Emilia luce 'brillante' en su disco 'Billion'. Instagram

Lali, la más discreta

Para uno de los eventos previos a la gala de los Latin Grammy 2019, la cantante argentina posó para las cámaras con este look. Optó por los brillos, pero solo en la pieza de arriba, en este caso un strapless, que hizo juego con un pantalón negro. Como en la parte superior ya estaba cargada, se colocó unas argollas sencillas que le dieron el toque ideal. Si usted es más discreta y prefiere llamar la atención sutilmente, puede intentar con algo así.

Así lució Lali en los eventos previos a la gala de los Grammy Latinos. Instagram

Y, por supuesto, Rosalía

Las uñas de la española son conocidas por todo el mundo, seguidores o no. Estas también han sido objeto de discusión por su exageración. Nuestra intención no es que las imite sino las tenga como referencia, pues ella es una verdadera aficionada del brillo. Puede colocarlo, no en todas las uñas, sino en una o dos dependiendo de su gusto. También se ven muy bien cuando están cortas. ¡Haga la prueba antes de decir que no!