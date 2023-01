A sus 54 años, el actor estadounidense Brendan Fraser vuelve a saborear las mieles del éxito y la fama tras su soberbia actuación en La ballena (The whale). Tal es así, que en redes sociales se habla de la ‘Brenaissance’, es decir el ‘renacimiento’ de un ídolo de cine que hace dos décadas era uno de los favoritos de Hollywood gracias a cintas como Crash, George de la Jungla, La momia, Código de honor y Dioses y monstruos, probando que podía ser tan bueno para el drama como para la comedia.

“Nunca estuve muy lejos durante todo ese tiempo. Estoy contento de haber tenido otra oportunidad de nuevo y me siento muy orgulloso de La ballena. Es un proyecto que me concierne mucho. Supone una desviación llamativa de todo lo que he hecho hasta ahora, pero es una historia que rara vez se cuenta o se narra con facilidad y quise desafiar esa realidad”, expresó desde Londres en una entrevista reproducida por el diario español El Mundo.

El esfuerzo físico y emocional plasmado en un conmovedor personaje ha hecho que su nombre suene para la edición 95 de los premios Óscar. De hecho, su nombre no ha dejado de ser alabado desde que se presentó el filme en el Festival de Venecia, en septiembre del año pasado.

Respecto a su caracterización como un profesor obeso, reconoce que fue incómodo llevar el traje y la prótesis de barriga de 273 kilos que lo ayudaron a dar vida a Charlie.