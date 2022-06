La famosa pareja que fue conocida como Brangelina dio a conocer su divorcio en septiembre del 2016, once años después de comenzar su relación. Aunque ambos señalaron que las causas de la separación eran diferencias irreconciliables, se dice que el motivo del divorcio fue por el altercado que tuvo Brad Pitt con su hijo Madoxx, de entonces 15 años en un avión privado. Al actor se le acuso de agredir física y verbalmente a su hijo, motivo por el cual, Angelina solicitó el divorcio.

Este hecho le provocó una gran tristeza, por lo que tuvo que tomar terapia y rehabilitación al alcoholismo y así ayudarse a reflexionar.

En declaraciones a la revista GQ, Pitt señaló al respecto: “Creo que todos nuestros corazones están rotos. Siempre me he sentido muy solo en mi vida, solo cuando crecía de niño, solo incluso aquí y no ha sido hasta hace poco que he tenido un abrazo fuerte de mis amigos y mi familia”.

En esta nota también expresó sus ganas de dejar a un lado su carrera de actor.

“Siento que estoy en la recta final de mi carrera, me queda apenas un semestre y quiero diseñar cómo afrontarlo”.

En esta íntima conversación también reveló que toda su vida ha padecido prosopagnosia. “Soy incapaz de reconocer las caras, me da vergüenza y me gustaría poder hacerlo, pero no puedo”. Y asegura que esta condición ha marcado su vida por lo que la gente lo cree distante y frío.