Brad Pitt muestra al mundo su faceta de escultor

El actor estadounidense Brad Pitt se reveló como escultor en una exposición que compartió con el músico australiano Nick Cave y el artista británico Thomas Houseago. El evento se llevó a cabo en el Museo de Arte Sara Hildén de Tampere, (Finlandia).

Según reseñan medios internacionales como El País y El Mundo, el artista de Hollywood realizó la muestra en una visita inesperada al país nórdico, ya que el museo mantuvo en secreto su participación.

En la apertura de la muestra, Pitt señaló a los medios internacionales que el arte consiste en ser honesto frente a la vida y reflexionó acerca del fracaso de las relaciones humanas. “He hecho un inventario radical de mí mismo y he pensado en el daño que he hecho a los demás y en los momentos en los que me he equivocado”, indicó Pitt a la prensa finlandesa.

Entre las obras expuestas destaca la primera creación de Pitt -tras su divorcio de Angelina Jolie en 2017-, un trabajo titulado House A Go Go. Es una casa en miniatura formada por bloques de madera que Pitt recogió del suelo en el estudio de su amigo Houseago en Los Ángeles.

Las otras creaciones del galán de los años 90 abarcan un panel de yeso moldeado que representa una escena narrativa de un tiroteo y un ataúd de bronce fundido del que sobresalen partes del cuerpo humano que intentan liberarse de su encierro.