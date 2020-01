Brad Pitt y Jennifer Aniston, una relación que Internet no olvida

Sus nombres por sí solos son imponentes, juntos acaparan titulares. Su historia tiene más de 20 años, y está más que comprobado que Brad Pitt y Jennifer Aniston son la pareja (estén juntos o no) más querida del espectáculo internacional.

El blanco se apoderó de los looks en los SAG Awards 2020 Leer más

El domingo ambos fueron parte de la ceremonia de los SAG y ganaron en sus respectivas categorías. Pitt se hizo con el premio al mejor actor de reparto de una película por Once Upon a Time... in Hollywood, mientras que Aniston se anotó el galardón a la mejor actriz de una serie dramática por The Morning Show.

En Internet la interacción de ambos causó mucho revuelo, en especial un pequeño video de Pitt viendo a Jennifer con mucha ilusión durante su discurso de agradecimiento. Los abrazos y las felicitaciones entre ambos demuestran el cariño que aún guardan; también alimentan la curiosidad de los fans, quienes consideran que son el amor de sus vidas.

En redes sociales como Twitter, los actores fueron tendencia. También un caso de análisis. Algunos consideran que no es una relación saludable, y que no hay que olvidar el engaño que tuvo el matrimonio de ambos en 2005 con Angelina Jolie.

Ustedes muy “Brad Pitt y Jennifer juntos, ojalá vuelvan”. Neta después de lo que le hizo no me parece que deberían volver. Después de lo que le hizo a ella y a Angelina... Yo diría que las que deberían noviar realmente son Jen y Ange. Y se callan. — Venelia. (@nochearabica) January 20, 2020

1) Disney hizo mucho daño a las mujeres y, en el inconsciente, aún muchas creen en el "príncipe azul".

2) Pitt engañó a Aniston y es un alcohólico en rehab. ¿En serio es una buena opción?

3) Están proyectando la idea del triunfo del amor romántico. 🤷‍♀️

4) Spoiler: ella se zafa. 👏🏻 https://t.co/1ehProuYub — Castañares💚 (@ItzCas) January 20, 2020

Otros creen que es sinónimo de madurez tener una relación tan cercana con una expareja.

A este mundo le hace falta que seamos más cómo Jennifer Aniston, hay que sentirnos felices cuando a nuestro ex le va bien, cuando la súper está rompiendo en la vida.

Que no haya funcionado, no nos debe convertir en bestias vengativas. pic.twitter.com/k1YDacNFPq — jezz lop (@Jezzpuntocom) January 20, 2020

— Oye, pero despídete bien...😏



— pic.twitter.com/Rt5nA8kMDc — Keeping up with Karito (@KaritoSoBsc) January 20, 2020

Los actores se casaron en el año 2000. Posteriormente, Pitt contrajo nupcias con Angelina y se divorciaron en 2016. Él se encuentra en disputas legales por la custodia de sus hijos.