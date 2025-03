Brad Pitt enfrenta demanda millonaria por casas defectuosas

Brad Pitt debe comparecer ante el tribunal tras el fracaso del acuerdo de su fundación Make it Right con los afectados

En 2006, un año después del devastador huracán Katrina, el actor Brad Pitt fundó la organización sin fines de lucro Make it Right (Hazlo Bien). El objetivo era construir 150 viviendas ecológicas y sostenibles en el barrio Lower Ninth Ward de Nueva Orleans, una de las zonas más afectadas por el desastre natural.

El proyecto resultó muy llamativo, y reconocidos arquitectos decidieron apoyarlo. Luego la iniciativa se presentó como una solución innovadora y útil para las familias desplazadas por el terrible ciclón tropical.

Pero casi dos décadas después, numerosos propietarios han presentado una demanda colectiva contra el actor y su fundación. Aducen que las viviendas presentan graves defectos de construcción, incluyendo deficiencias estructurales.

Los demandantes están solicitando una indemnización de nada menos que $20,5 millones. Pero, además, acusan a la organización de fraude, incumplimiento de contrato y prácticas comerciales desleales.

En 2018, los residentes Lloyd Francis y Jennifer Decuir iniciaron acciones legales para que Make It Right asumiera las reparaciones necesarias. En 2022 la organización benéfica Global Green acordó pagar la suma solicitada en nombre de Make it Right y de Brad Pitt. No obstante, el acuerdo no se concretó debido a falta de fondos, lo que ha prolongado el problema.

Un problema que no encuentra solución

Al respecto, un portavoz del equipo de Brad Pitt reveló que el actor lleva cerca de un año encargándose del asunto. Agregó que el actor de 61 años no ha permanecido ajeno a lo que sucede. “Una vez que sabía que había cosas que no estaban a la altura de los estándares que él y otros esperaban, lo abordó. Por eso esta reclamación le ha sorprendido”, declara.

El equipo legal de Brad Pitt ha intentado evitar que el actor comparezca en el tribunal, argumentando que su apretada agenda cinematográfica le impide participar en el proceso. Sin embargo, la moción fue rechazada, y se espera que Pitt testifique en el juicio.

Una conferencia sobre el caso está programada para abril próximo, mientras las partes involucradas buscan una resolución.

Los residentes afectados continúan enfrentando dificultades debido a las condiciones de las viviendas, que incluyen la presencia de moho tóxico y altos niveles de CO2, lo que ha generado problemas de salud. La situación se ha visto agravada por la desaparición de la organización responsable de la construcción, lo que deja a los propietarios sin un recurso claro para abordar estos problemas.

