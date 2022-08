Como estaba previsto, el lunes 15 de agosto, la presentadora Mayra Montaño, La Bombón, se despidió de los televidentes del informativo 'DespiérTC', de TC. Junto a El Gitano y a Leonardo Flores dijo mientras sonaba el famoso tema 'No te vayas corazón': “Gracias por la buena vibra. Es un paréntesis, no es un adiós, solo un hasta luego. Me han hecho pasar una linda temporada de un año, me la gocé, me la disfruté y sé con la bendición de Dios que seguiré gozando en otro lado. La Bombón es puro corazón, gracias por hacerme sentir bien, se va la Emperatriz”.

Mientras que en las redes sociales comentó: “Ha llegado el momento de partir de uno de los espacios más queridos y respetados al cual me he sumado aportando con mi humilde trabajo, de corazón les digo que la partida y la despedida son duras, pero me llena de tranquilidad saber que este es un peldaño del largo camino que me toca por recorrer, nuevas metas, nuevos proyectos”.

Algunos de sus excompañeros y amigos, Eduardo Andrade, Silvana Torres, Daniel Merlo y Mauricio Altamirano le enviaron sus saludos. Además, ese mismo día Mayra compartió con Jorge Rendón en 'El Noticiero' de las 14:00.

Tras su salida volverá desde el martes 16 a 'DespiérTC', Mauricio Ayora, quien fue parte de ese espacio, pero pidió cambio (luego de la llegada de la presentadora), porque no hubo química entre ellos. Lo movieron a 'El Noticiero' y a 'Entre ellas'. A Mauricio se lo ve en algunos comerciales de productos naturales.