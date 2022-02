Fue detrás del volante donde recibió ese particular apelativo “El bom bom”, pues luego de 10 años de residir como inmigrante en Europa, retornó al país y empezó a trabajar como taxista, pero no fue necesariamente su oficio el causante del sobrenombre sino que este surgió a partir del trato a sus clientes.

Entre las costumbres que adoptó de España, el acto de servicio fue el que más perduró, por ello de su propio bolsillo compraba dulces como bombones, caramelos y paletas para obsequiar ese detalle a quienes les ofrecía el servicio de transporte haciéndose muy conocido dentro del gremio tanto así que ya los clientes llamaban para solicitar “al chico de los bombones” como inicialmente le llamaban, y entre risas con sus compañeros su apodo final fue el que ya conocemos.

Su pillería y carisma a la hora de conversar y convivir con amigos lo llevaron a ser la voz de un programa humorístico en la radio. Un show donde hacía doblajes y revivía momentos de diversos personajes de la política ecuatoriana como al popular Mashi, seudónimo que le atribuyen al expresidente de la República, Rafael Correa.

Tras cámaras vive Bladimir Chamba Velásquez, un hombre muy hogareño que goza al máximo la compañía de su familia. Su esposa quien está en la espera de su segundo hijo, a pesar de no ser fanática de su actual trabajo, lo apoya fielmente. Por otra parte, su hijo mayor de 11 años y su madre se unen a él como los talentos del hogar.

Su alma de viajero con raíces muy marcadas por el amor a su ciudad y a su país lo llevan a ser un canal para el patrocinio de su tierra y por ello en sus redes es más que habitual ver videos donde muestra un rinconcito más del territorio que lo vio nacer.

Queremos demostrarle al mundo que Ecuador tiene talento. Nosotros somos de campo, nosotros somos de selva Bladimir Chamba

“Me lancé al ruedo sin saber ni leer ni escribir (respecto a actuación)”; sin embargo actualmente este zamorano de 37 años que explota su talento innato como actor empírico ya recoge más de 4.5 millones de seguidores en Facebook, más de 200 mil seguidores en TikTok, 21 mil seguidores en Instagram y 250 mil suscriptores en Youtube.

Esta última cifra lo hizo merecedor de su primera placa de Youtube -luego de sus 100 mil suscriptores-. Un botón de plata que le fue otorgado en 2019 y lo convierte en el primer youtuber de la región amazónica en obtener dicho reconocimiento.

Bromas, vivencias personales, situaciones comunes de la sociedad, retos y turismo son parte de las temáticas de sus videos. Cada uno con un toque de alegría y diversión para mantener conectados a sus miles y miles de seguidores que no son solo jóvenes ya que Bom Bom y su equipo siempre buscan compartir un humor sano que se pueda disfrutar en familia.

Actualmente, se encuentra preparándose –profesionalmente- para alcanzar una de sus tantas metas: llegar a Netflix y compartir escenario con grandes comediantes como Eugenio Derbez. Además, ahora tiene su propio programa de radio llamado “Ramillete de canciones”, mismo que identifica como un espacio para los enamorados.

Su trabajo le ha dado un sinnúmero de alegrías y aunque al inicio no era un oficio que sus allegados apoyaban, ya que recibía diferentes comentarios desalentadores ahora disfruta del calor de su público a donde quiera que va. “Me decían que estaba loco, que eso no iba a pegar, que no pierda mi tiempo”, explica.

Inicialmente "El Bom Bom" grababa un video al mes, pero por la experiencia con la que cuentan actualmente junto a su equipo de trabajo logran realizar hasta 6 vídeos diarios, y variar el contenido de sus diferentes cuentas.

Dentro de sus proyectos a futuro le gustaría abrir un restaurante que se llame "El bom bom" junto a su madre, pues ella como buena zarumeña tiene una excelente sazón. Además manifiesta que le encantaría grabar en otros países como México y Estados Unidos en donde su audiencia es grande y a futuro grabar películas con escenarios diferentes y junto a los más grandes comediantes.