BLN: Carlos José vuelve al reality de competencia

A inicios de año apareció Julián Campos como el presentador de BLN de Oromar TV. Estaba muy emocionado con la oportunidad que le brindaron. Ya se despidió y vuelve Carlos José Matamoros temporalmente.

Él dice: “Soy invitado por diez días. No sé qué pase más adelante. Veremos. Estaba previsto que salga hoy (ayer). Nunca me marché peleado, tampoco tuve problemas, simplemente me fui porque no llegamos a un arreglo económico. Desconozco qué ocurrió con Julián. Karin Barreiro creo que regresará máximo a fin de mes”.

Fuentes del espacio indicaron que Julián tiene que viajar a Canadá. Además Karin aparecerá nuevamente en BLN, a partir del 24 de este mes, con Ángela Orellana.

Carlos Scavone con COVID 19

El presentador de Combate Carlos Scavone está en cama. Le dio COVID (recién diagnosticado). Tiene que estar en reposo absoluto por lo menos una semana. Su pareja, la nutricionista María José Viteri, es su enfermera particular.

La madre de La Caramelo cumplió 60 años

Alejandra Jaramillo celebró a su madre (María Elena) por sus 60 años de vida. Ella acostumbra hacer todo público y esta ocasión no fue la excepción. A la mamá Caramelo, quien vive también en Estados Unidos, se la vio divertida, junto a su familia en las redes sociales. Comió rico y bailó música colombiana. Su yerno, Beta Mejía, no podía faltar. Era uno de los más alegres. Algunos opinan que la señora parece de menos edad.

