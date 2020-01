‘Birds of Prey’, la brillante locura de Margot Robbie

l ascenso de Margot Robbie parece no tener límite. Las rutilantes actuaciones de la talentosa australiana en filmes como ‘Once Upon a Time in Hollywood’ o ‘I, Tonya’ la sitúan entre las actrices más codiciadas de la actualidad, cosechando nominaciones y cada vez más fanáticos alrededor del mundo. Es por eso que la expectativa por ‘Birds of Prey’ es enorme.

Luego de muy flojas críticas y una tibia recepción a la película ‘Suicide Squad’, DC decide apostar por la profundización de sus personajes a nivel individual. Ya fue el turno del Joker, ahora le toca a Harley Quinn, esta vez respetando la continuidad temporal del universo de ‘Suicide Squad’.

En esta nueva cinta los hechos se sitúan luego del filme del 2016, dirigido por David Ayer, Quinn, ya separada del siniestro Joker, debe formar una pandilla propia para combatir al malvado Black Mask.

La directora del proyecto es la china Cathy Yan y este es su segundo largometraje. El primero fue ‘Dead Pigs’ (2018), el cual tuvo críticas variadas. Se sabe que Margot Robbie fue fundamental a la hora de que Warner aceptara encarar un spin-off de esta villana, luego del fiasco de ‘Suicide Squad’.

Pero con una directora sin tanta experiencia y luego de un tropiezo en la realización de ese universo, la apuesta de Warner no deja de ser fuerte.

La seguridad está puesta en Robbie, quien en los tráileres lanzados hasta el momento demuestra una enorme solvencia y compromiso con el personaje que está interpretando. El talento de la actriz de 29 años no puede ponerse en duda, pero es complicado profundizar en un personaje que formó parte de una película tan floja a todo nivel como lo fue ‘Suicide Squad’.

Por el momento, el trabajo visual de ‘Birds of Prey’ es muy interesante. En él vemos claramente cómo el ambiente es un reflejo expresionista de lo que sucede en el interior de Harley Quinn. Hay una relación con la línea estética de ‘Suicide Squad’, pero en este caso todo el filme está teñido con los sentimientos de Harley Quinn. Un acierto enorme por parte de la joven directora.

La premisa, el personaje, la actriz y la propuesta son, por ahora, excelentes indicios.

En febrero, mes de su estreno, se podrá corroborar si estamos frente a un acierto o a un fiasco de DC. Por el momento, todo indica que la contra de Marvel parece haberse alejado de la senda de ‘Aquaman’ y encontrado una veta interesante de trabajo para sus próximas películas.

Materia prima, al menos en el caso de Harley Quinn, le sobra.