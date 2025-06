Billy Cueva: El reto de cantar mientras toca la batería

La batería suele ocupar un lugar discreto sobre el escenario, y quienes la tocan suelen permanecer en un segundo plano dentro de las bandas. Sin embargo, Billy Cueva ha decidido cambiar ese esquema.

Billy Cueva posa para EXPRESIONES Juan Pablo Castillo (@juanpablocastillo.studio)

Después de más de dos décadas dedicadas a la música, el artista ecuatoriano inicia una nueva etapa como solista con el lanzamiento de su primer sencillo Volverte a amar, disponible ya en plataformas digitales.

Cueva es conocido por su trayectoria como baterista en agrupaciones como Bohemia -banda reconocida en los años 2000- y Tres, con quienes construyó gran parte de su experiencia artística.

En 2025, luego de 20 años formando parte de proyectos colectivos, el músico tomó la decisión de presentarse como vocalista principal y dar a conocer su propuesta personal.

“El amor por este instrumento hace que Billy Cueva se apropie del escenario y se convierta en el frontman y el corazón de su propuesta”, destaca su equipo en el anuncio oficial.

Además de músico, Cueva ha desarrollado facetas como creador de contenido y piloto, lo que le ha permitido forjar una identidad multidisciplinaria con la música como eje central desde su infancia.

Billy Cueva. Juan Pablo Castillo (@juanpablocastillo.studio)

Un tema que evoluciona

Volverte a Amar es una canción de género rock pop compuesta originalmente por Ángelo García para la banda Tres en 2013. Fue adaptada para esta nueva etapa con arreglos del guitarrista guayaquileño Douglas León y producción de Sergio Vivar. El tema es el primer adelanto de un mini EP que incluirá dos composiciones adicionales.

“Durante años he querido explorar esta nueva faceta y finalmente tener la oportunidad de presentar Volverte a amar es un sueño hecho realidad”, comentó Cueva.

El sencillo forma parte del inicio formal de su carrera como solista y puede escucharse en todos los servicios de streaming.

“Siempre trato de llevarme al límite”

Aviador, baterista y creador de contenido. ¿Ya se ha apropiado de estos títulos?

Del creador de contenido no tanto. Aunque sin duda, si uno quiere darse a conocer en esto tiempos tienes que usar las redes sociales a tu favor. Trato de ser muy fiel a lo que me gusta y no solo hacer lo comercial. Mi contenido está enfocado en el rock y el trabajo que hago como músico independiente. En YouTube, por ejemplo, muestro ya mis canciones que sin dejar de lado el género es algo más comercial.

Hace representaciones de grandes clásicos y de artistas nacionales. ¿Cómo es llevarlos a la batería?

Sí, me encanta. Son propuestas que nacen del mismo público. Me piden de Dayanara, de Mar Rendón y ha tenido gran aceptación. Yo los interpreto en mi batería. No todo tiene que ser rock. Hay baladas, reggue y más.

¿Cuál es la más complicada?

Los temas de Mike Portnoy (baterista estadounidense) son los que más me han costado hacer. Tienen muchos arreglos. Siempre trato de llevarme al límite e intento hacer lo más complejo para mí.

La batería es el corazón de una banda

En una agrupación el instrumento que marca el ritmo es la batería. Por llamarlo de algo forma, es el riel del tren. Y Billy Cueva lo sabe a la perfección. Desde pequeño aprendió a tocar con metrónomo y así hacer que una canción surja sin contratiempos. “Es una técnica muy importante para usarlo desde el inicio”.

Su apego con el instrumento nace desde su niñez. Tenía 12 años cuando empezó con ella por recomendación de sus primos, también músicos, quienes le dijeron que ya había muchos guitarristas buenos en Ecuador y lo que faltaban eran bajistas y bateristas. Junto con su hermano empezaron este camino con ambos instrumentos.

Cantar y tocar a la vez

Cantar y tocar a la vez es un gran reto. Phil Collins, Ringo Starr, y Karen Carpenter son algunos de los pocos músicos que se han arriesgado a ello.

Ahora, Billy lo que desea es llevar este concepto hacia su propio espectáculo con una batería y tarima 360º, la cual le permita interpretar diferentes géneros mientras canta. También admite que al componer sus temas hace arreglos que le permitan tener descansos para poder darle prioridad a la voz y que no se escuche agitado mientras toca los platillos.

Créditos

Fotos: Juan Pablo Castillo (IG: @juanpablocastillo.studio).

Producción: Alejandra Cereceda (IG: @alejandracereceda83).

maquillaje y peinado: Nicolás Maldonado (IG: @makeupbynico._).

Locación: Gin Morison (IG: @morrison_kd).

