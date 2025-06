Billie Joe Armstrong líder de la banda ‘Green Day’ enfrentó a un fan en vivo

Billie Joe Armstrong, reconocido por ser el vocalista y líder de la banda estadounidense de rock 'Green Day', sorprendió a sus fanáticos en Alemania tras pausar la icónica canción ‘Jesus of Suburbia' en pleno concierto para encarar a unos de sus fanáticos durante el Festival Hurricane celebrado el pasado domingo 22 de junio en Alemania .

RELACIONADAS Famosos contra las políticas y redadas migratorias de Donald Trump

¿Por qué Armstrong reaccionó así ante su fan?

Un video publicado en la plataforma TikTok muestra a Billie Joe Armstrong coreando el mítico 'Eo' para interactuar con el público junto a la banda, cuando de forma brusca el vocalista señala a uno de sus fanáticos entre la multitud y le muestra un gesto obsceno con el dedo medio. Tras estas acciones, el cantante retira su guitarra eléctrica del hombro y deja caer el micrófono sobre la tarima para encararse con el fan que lo estaba incomodando.

Los romances secretos de ‘El Chavo del 8’ que salen a la luz tras década Leer más

Armstrong fue víctima de uno de sus fanáticos que, según la descripción del video viralizado en TikTok, le estuvo disparando con una pistola de agua en el rostro durante todo el concierto. La situación llegó a un punto en que Armstrong no lo soportó más y decidió pararse en el borde de la tarima para encararlo, tal como se muestra en el video.

Con un gesto de apuntar con el dedo, Armstrong decidió reclamarle al fanático gritándole, aunque las palabras que le decía no se escuchan en el video. Sin embargo, se puede apreciar en su rostro la expresión de enojo y una aparente advertencia hacia el seguidor.

Al final del reclamo y de la advertencia que Armstrong le dio al fanático, el vocalista volvió a colocarse su guitarra eléctrica para continuar con el concierto. La banda está celebrando el 30 aniversario de su tercer álbum de estudio, Dookie, además de cumplir con las fechas de su gira mundial Saviors Tour.

Una conducta que se repite en los escenarios

La conducta de los fanáticos en los conciertos de sus artistas favoritos se vuelve cada vez más preocupante y polémica, ya que muchos parecen olvidar la importancia de mantener el orden para que los artistas consideren volver a presentarse en el futuro.

Cristina Saralegui vuelve a la televisión tras 15 años de ausencia: ¿Se quedará? Leer más

De acuerdo con Indie Hoy, la cantante británica Adele hizo un llamado público en 2023 sobre este problema, enfatizando que los fans están tomando como tendencia arrojar objetos al escenario sin importar que estos puedan golpear a los artistas.

“¿Han notado cómo la gente está olvidando las malditas normas de etiqueta en los espectáculos en este momento? La gente simplemente arroja cosas al escenario, ¿lo han visto?", comentó Adele.

Un caso que no pasó desapercibido fue cuando un puñado de caramelos Skittles impactaron en el rostro del cantante británico y exmiembro de la banda One Direction, Harry Styles, durante un concierto de su gira “Love on Tour” en Los Ángeles. Los caramelos terminaron golpeando uno de sus ojos.

Billie Eilish también fue víctima de esta preocupante tendencia de arrojar objetos hacia el escenario. En esta ocasión, no fueron caramelos, sino un collar que terminó impactando en el rostro de la cantante estadounidense durante su gira 'Hit Me Hard and Soft Tour'. El incidente ocurrió en un concierto realizado en Arizona, Estados Unidos, en 2024. Como muestra de su molestia, Eilish detuvo la interpretación de su canción por unos segundos y, con una expresión de desprecio, arrojó el collar a un lado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!