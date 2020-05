Billie Eilish lanza cortometraje sobre las críticas hacia su cuerpo

La cantante y compositora estadounidense se convierte #1 en tendencia dentro de la plataforma musical Youtube al publicar el cortometraje ‘NOT MY RESPONSIBILITY’ (no es mi responsabilidad). En el audiovisual de cuatro minutos aproximadamente, Billie Eilish menciona que no está de acuerdo con que las personas hablen de su cuerpo y la juzguen por su forma de vestir.

“Me conoces. ¿De verdad me conoces? Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunos odian lo que llevo puesto, pero otros lo alaban. Algunos lo usan para avergonzarme (...) Si viviera por ello, no tendría ni capacidad de moverme. ¿Les gustaría que fuese más pequeña? ¿Más débil? ¿Más delicada? ¿Más alta? ¿Les gustaría que fuese tímida? (...) Si llevo ropa cómoda, no soy una mujer. Si me quito estas capas, soy una puta. A pesar de que nunca has visto mi cuerpo…”, son algunas de las frases que dice la artista en el video.

Desde que inició su carrera artística, Billie Eilish desea que su imagen no sea sexualizada al manejar una estética andrógina y con ropa extremadamente grande con el objetivo de no mostrar su silueta. En menos de 24 horas desde su estreno, el video suma cerca de cinco millones de reproducciones y 100 mil comentarios.

‘NOT MY RESPONSIBILITY’ estaba previsto que sea parte de su nueva gira musical. SIn embargo, los conciertos no llevaron a cabo por el confinamiento obligatorio en Estados Unidos y otros países.

Hacemos suposiciones sobre las personas por su talla. Decidimos quiénes son. Decidimos cuánto valen. ¿Mi valor como persona se fundamenta en tu percepción? ¿O en tu opinión sobre mí? No es mi responsabilidad”. Billie Eilish

Sus proyectos

La estadounidense, conocida como una de las más jóvenes ganadora de los premios Grammy, ha aprovechado la cuarentena para continuar su carrera musical. Billie Eilish está próxima a lanzar un programa musical junto a su padre Patrick O'Connell.

Billie Eilish: "Mi personalidad se basa en mi ropa" Leer más

En este nuevo proyecto titulado ‘Me & Dad Radio with Billie Eilish’, ambos hablarán sobre su inmersión en la música y darán recomendaciones a quienes deseen trabajar dentro de este rubro. El programa contará con seis episodios y estará disponible en Apple Music. Aún no existe fecha oficial del estreno.

Además, dentro de una entrevista con Zane Lowe, mencionó que estas semanas en casa logró grabar una nueva canción junto a su hermano Finneas. “Hemos estado en el estudio, que básicamente es el sótano de Finneas. En realidad, escribimos una canción completa, un tema entero, lo cual es extraño para nosotros. Me encanta. Era exactamente lo que necesitaba decir cuando la escribimos”, expresó en la entrevista con Zane Lowe.