Billie Eilish: estos son los detalles sobre su nuevo disco

El tercer álbum de la cantante Billie Eilish se llama 'Hit me hard and soft', y trae un profundo mensaje ambiental

Luego de que Billie Eilish (22) volviera loco al internet con su lista de ‘amigos cercanos’ en Instagram, y de la que todos sus seguidores en esta red forman parte, la cantante finalmente anunció los detalles de lo que será 'Hit me hard and soft', su tercer álbum de estudio.

La autora de la canción ganadora al Óscar, What was I made for?, de la película Barbie, reveló al público que el lanzamiento está programado para el 17 de mayo, junto a unos videos y fotos que adelantan el contenido de esta entrega.

Tanto Eilish como su hermano, el productor y compositor Finneas O’Connell, han demostrado gran emoción por dar a conocer la obra en la que han trabajado.

“No estoy haciendo sencillos, quiero darlos todos de una vez. Es tan loco estar escribiendo esto ahora mismo, pero se me salen los nervios y muchas emociones”, publica la cantautora.

Además, el trabajo tiene una profunda dimensión amigable al medio ambiente. Es sabido que la compositora de 'Happier than ever' aboga por elecciones que generen un cambio impactante en la vida de los demás.

En una entrevista para Billboard, Billie y su equipo declararon la verdadera intención del álbum. “El hecho de que tengo una audiencia y una plataforma mucho más grandes de lo que he tenido en mi vida significa que puedo llegar a muchas más personas, y eso es una enorme responsabilidad y privilegio que tengo. Si no utilizo ese privilegio para algo bueno en el mundo, ¿qué sentido tiene?”, señaló la joven intérprete.

La cantante ya ha expresado su postura frente a otras problemáticas del medio, como la impresión de múltiples viniles y empaques de los artistas, algo que critica severamente. “No puedo simplemente ignorar lo que sé y seguir con mi negocio y mi carrera y no hacer algo. Simplemente así no fue como me criaron o como quiero vivir mi vida”, sostiene.

Este suceso marca una nueva línea en la carrera musical de la californiana y a su vez traza una revolución en la industria. Aunque el disco también tiene variantes en vinilo, los de Billie serán elaborados con materiales reciclados y las fórmulas Eco-Mix y BioVinyl, que reducen la huella de carbono en un 90 %.

“Buscamos redoblar los esfuerzos para alentar nuevos estándares de producción física que imploran prácticas más ecológicas actualmente factibles”, concluye.

