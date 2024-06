Billie Eilish tiene más de 100 millones de oyentes al mes en Spotify

La exitosa cantante californiana Billie Eilish ha sumado un nuevo récord a su corta carrera ya que, con solo 22 años, se ha convertido en la intérprete más joven en lograr cien millones de oyentes mensuales en Spotify, según la revista Billboard.

Lunes de Ennui: El personaje de Intensamente 2 que conoces bien Leer más

Con un premio Óscar y nueve premios Grammy, la cantante se sitúa en la órbita de otros intérpretes como The Weeknd, quien cuenta con 107 millones de oyentes al mes, o Taylor Swift, que ha alcanzado los 102, aunque ambos son mayores que Eilish, dice la revista.

“Spotify ha sido parte de la historia de Billie desde el principio. Desde Ocean Eyes, su base de fans ha aumentado continuamente en todo el mundo”, asegura a la revista Jeremy Erlich, director global de música de Spotify.

“Lo que ella y (su hermano y colaborador) Finneas han logrado desde 2016 es bastante notable... y todo esto a la edad de 22 años”, precisa el directivo del medio especializado.

Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell. CORTESÍA

Eilish cuenta actualmente con ocho canciones con reproducciones millonarias en las plataformas de streaming: Lovely; Bad guy, When the party’s over; Everything I wanted; Ocean eyes; Happier than ever; Idontwannabeyouanymore y Bury a friend, recuerda Billboard, que cuenta con varias listas de éxitos musicales en su edición.

El sencillo debut de Eilish, Ocean eyes, llegó al Billboard Hot 100 en 2018 y alcanzó el puesto 84 el año siguiente. Desde entonces, ha conseguido 42 canciones más en la lista de todos los géneros, seis de las cuales alcanzaron el top 10, incluido Bad guy de 2019, que encabezó la lista en agosto de ese año, asegura la revista.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!