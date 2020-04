Bill Withers muere por una falla cardíaca a los 81 años

El cantante Bill Withers murió en Estados Unidos a los 81 años por complicaciones cardíacas, de acuerdo a lo que informó su familia en un comunicado.

El intérprete de éxitos como Ain' no sunshine y Lean on me, falleció el 1 de abril en Los Ángeles, aunque recién hoy se dio a conocer la lamentable noticia. Sus seres queridos dijeron sentirse muy afectados y no dejaron de recordar las virtudes de la estrella estadounidense.

“Estamos devastados por la pérdida de nuestro amado y devoto esposo y padre. Un hombre solitario con un corazón impulsado por conectarse con el mundo en general, con su poesía y música. Hablaba honestamente con las personas y las conectaba entre sí", escribieron sus familiares.

Anhelaron que el trabajo musical de este maestro del soul, ofrezca tranquilidad a sus fanáticos y conocidos.

"Una vida tan privada como la que vivía cerca de familiares y amigos íntimos. Su música siempre pertenecerá al mundo. En este momento difícil, rezamos para que su música ofrezca comodidad y entretenimiento, mientras los fanáticos se aferran a sus seres queridos”, expresaron.

El artista escribió y grabó otros destacados éxitos del panorama musical, como Use me y Just the two of us. Su contribución musical lo llevó a entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2015 y a ganar tres premios Grammy.