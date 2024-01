Bertín Osborne: "No quiero ejercer de padre"

El cantante y presentador Bertín Osborne se ha convertido en padre de su séptimo hijo a los 69 años, junto a la empresaria Marlises Gabriela Guillén, de 33. Así lo han confirmado en el programa 'Así es la vida'.

En un primer momento, él no quiso que el embarazo se hiciese público, pues el recién nacido no era ni “deseado” ni “buscado”. Y por si la noticia no fuese suficiente en sí misma, en agosto pasado se supo que su hija Claudia está a la espera de convertirse en madre.

Bertín confirma que su intención es hacerse una prueba de paternidad: “No es un tema de desconfianza, sino que simplemente es un tema que hay que ratificar porque, si no, luego hay problemas. Yo soy un tipo responsable y ayudaré y me haré cargo de lo que tenga que hacerme cargo. Eso es todo. No hay más que contar. Ha sido una relación no muy larga y que ha terminado de esta manera… Pero yo no tengo más que buenas palabras para ella. Simplemente he decidido que no voy a ser padre. Que no quiero ejercer de padre”, añadió.

Tuvo tres hijas, Alejandra (45 años), Eugenia (37) y Claudia (34), y un hijo, Cristian, que falleció al poco de nacer por una malformación.

