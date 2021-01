Bertin Osborne explica que la convivencia mató a su matrimonio

Para acallar los rumores en torno a su separación conyugal, que se dio a conocer el fin de semana, el cantante español Bertín Osborne, quien gozó de enorme popularidad en la década del 80 en Ecuador y otras partes de Latinoamérica, escogió al medio Vanitatis para romper su silencio.

El intérprete de éxitos como Tú solo tú y Abrázame, dijo: “Fabiola (Martínez) y yo nos queremos mucho y nos respetamos. Decidimos separarnos porque la convivencia es difícil y es mejor mantener la amistad”.

El también presentador de televisión enfatizó que no hay terceras personas. Algo que también confirmó Fabiola: “Por mi parte desde luego, y por la suya, que es lo que me ha dicho, tampoco. El deterioro de la convivencia es la razón de nuestra decisión. Hay un momento en que te das cuenta de que el amor que sientes hacia la otra persona es más fraternal. Y, por lo tanto, alargar esa situación no nos beneficiaba. Discutíamos por tonterías, pero demasiadas veces al día”.

La pareja, que tiene dos hijos, Kike y Carlos, se conoció en 2001 cuando Fabiola (de origen venezolano) participó en un videoclip del artista. El flechazo fue instantáneo y se casaron en 2006, pero con un acuerdo de separación de bienes, por lo que no habrá lío. Esperemos.