'Berta', la doméstica de Dos hombres y medio, lucha por su vida

Su nombre de pila no es tan popular como el de su personaje. Nos referimos a Conchata Ferrell, quien dio vida a la sarcástica y ocurrida Berta en la serie televisiva de Warner Channel, Dos hombres y medio (Two and half men), popularizada mundialmente en gran parte a su protagonista Charlie Sheen.

Conchata sufrió un infarto la tarde del jueves y ahora está conectada a un respirador y recibiendo tratamiento de diálisis.

Arnie Anderson, esposo de la artista de 77 años, informó al portal TMZ de la difícil situación por la que atraviesa su pareja, después de ser ingresada en la unidad de cuidados intensivos “Va a pasar bastante tiempo hasta que podamos hablar de recuperación. Todo lo que le pasa es neurológico y no podemos hacer nada para acelerar el proceso. En cualquier caso esperamos lo mejor”, indicó.

Anderson contó que el tratamiento de diálisis es necesario para paliar los daños colaterales que está sufriendo su organismo debido a estos problemas neurológicos.