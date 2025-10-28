Bermudas: la tendencia en la moda que une comodidad y elegancia

Son la prenda comodín del guardarropa. Gracias a su diseño estratégico, pueden pasar del trabajo al after office sin esfuerzo

Hace algunos años, usar bermudas era sinónimo de informalidad y de estar cómodas durante unas vacaciones frente al mar. Ahora las tendencias en la moda han trasladado esta prenda a un escenario más chic, sofisticado y urbano, volviéndose en una prenda de tendencia global. Desde las pasarelas hasta el street style, los pantalones a la rodilla se han convertido en el punto medio ideal entre la elegancia del pantalón sastre y la frescura del short. Su versatilidad las ha llevado a formar parte de conjuntos ejecutivos, looks casuales e incluso propuestas de noche, demostrando que la comodidad y el estilo pueden caminar de la mano.

Mishell Arroyo viste un estilo urbano con aire parisino

La creadora de contenido lifestyle Mishell Arroyo transforma la bermuda en un sinónimo de elegancia urbana. Ella las lleva en tono azul marino, combinadas con una camisa de rayas rosadas que aporta un toque definitivamente femenino y fresco.

Los accesorios (bolso beige, cinturón café y tacones de color burdeos), crean un equilibrio impecable entre color y sobriedad. Es una fórmula infalible para quienes buscan verse elegantes sin recurrir al clásico pantalón largo.

Krysthel Chuchuca luce un look sastre moderno y monocromático

La influencer y empresaria Krysthel Chuchuca reinventa el traje clásico al llevar una bermuda gris con blazer del mismo tono, logrando un equilibrio entre formalidad y frescura. La camisa de botones rosada aporta suavidad y un aire romántico, mientras que los accesorios (cinturón beige, cartera rosa y tacones en punta blancos) completan el look con un toque sofisticado y moderno.

Es una combinación perfecta para quienes buscan un estilo ejecutivo sin rigidez, ideal para una jornada de trabajo o un brunch elegante.

Rafaella Mora viste denim con aire relajado

La creadora de contenido Rafaella Mora demuestra que esta prenda también pueden ser sinónimo de un estilo relajado y autenticidad. La lleva en tela denim de corte amplio, con pinzas marcadas en la cintura que aportan movimiento y estructura. La blusa blanca de cuello drapeado suma un toque elegante, mientras que las sandalias camel de tacón alargan la figura sin restar comodidad. Un look ideal para días cálidos, que combina sencillez y frescura.

Cristina Wagner eligió el blanco minimalista

Con un aire moderno, la influencer Cristina Wagner apuesta por una bermudas blancas que redefinen la elegancia casual. Las combina con un top negro ajustado que resalta su silueta y crea un contraste clásico pero impactante.

El cinturón y los accesorios oscuros completan un look minimalista y actual, y las sandalias aportan un toque relajado.

Este outfit es una opción ideal para una salida casual con amigas durante el día.

Desde la mirada fashionista de la experta

Para la asesora de imagen Nicole Herdoiza: “las bermudas son el nuevo básico estrella del 2025, porque son cómodas, versátiles y tienen ese aire chic relajado que encaja perfecto tanto en looks casuales como en atuendos más sofisticados”.

Además, celebridades internacionales como Bella Hadid, Hailey Bieber, Gwyneth Paltrow, Jessica Alba y Julia Roberts han hecho diversas apariciones usándolas con seguridad y estilo.

A continuación, la experta revela sus recomendaciones de cómo lucirla según cada tipo de tela:

Si buscas un look fresco y relajado, las bermudas de lino o denim son ideales. Puedes combinarlas fácilmente con unos kitten heels de hasta cinco centímetros de alto o con sandalias minimalistas.

Para un aire más urbano, elige materiales con estructura como el cuero. Esta opción es perfecta para climas fríos o eventos casuales.

Para el día o entornos laborales, apuesta por telas de sastrería (como la gabardina o algodón). Van perfectas con camisas clásicas, blazers y con tacos altos que combinen con el resto del look.

Según tu tipo de cuerpo

Las bermudas no son exclusivas de una sola silueta. La asesora de imagen Nicole Herdoiza resalta que, con el corte y el largo adecuados, pueden favorecer todos los cuerpos:

Reloj de arena: Opta por bermudas a la cintura o de tiro alto, ajustadas pero no ceñidas, justo por encima de la rodilla. Las blusas dentro del pantalón resaltan tu cintura natural.

Triángulo o pera: Elige cortes rectos o tipo ‘paper bag’, es decir, con cintura fruncida y cinturón o lazo, que crea un efecto de ‘bolsa de papel’ en la parte superior. Evita que terminen en el punto más ancho del muslo; la rodilla es el largo ideal. ¡Haz la prueba!

Triángulo invertido: Te favorecen los cortes tipo A, con pinzas o bolsillos laterales. Agregan volumen visual en la parte inferior y equilibran tu figura.

Rectángulo: Apuesta por modelos con cinturón, pliegues en la cintura. El estilo ‘paper bag’ es tu mejor aliado para crear visualmente más curvas.

Óvalo o manzana: Prefiere cortes rectos o ligeramente en A, de tiro medio o alto. Los largos por encima o a la altura de la rodilla alargan la silueta y estilizan la silueta.

Tip extra

La fórmula infalible para lucirlas es usar un look monocromático. Un par de bermudas beige, azules o negras con una blusa o un blazer en el mismo tono crea una silueta alargada y refinada. Añade sandalias de tiras, accesorios dorados y ¡listo! Tienes un conjunto perfecto para el día o la noche.

