Ben Affleck y Ana de Armas terminaron amistosamente

Cuando faltaba poco para que cumplan un año de noviazgo, los actores Ben Affleck y Ana de Armas decidieron tomar caminos distintos. Mientras fuentes cercanas a la pareja aseguran a la revista People que fue Ana quien tomó la decisión, hay otros que afirman que se trató de un mutuo acuerdo.

El exesposo de Jennifer Garner guardaba en los exteriores de su casa un póster de cartón de la recordada estrella de El internado, sin embago, el hecho de que haya sido visto en el tacho de la basura, indica que Affleck quiere borrar de su vida cualquier vestigio que lo haga recordar a la guapa artista de origen cubano.

"Su relación era complicada. Ha sido ella la que ha roto. Ana no quiere vivir en Los Ángeles y Ben obviamente tiene que hacerlo ya que sus hijos viven en esta ciudad", citó una fuente a la revista People ."Estan en diferentes momentos de sus vidas y hay un profundo amor y respeto. Ambos estan contentos con el momento en el que se encuentran. Ben sigue queriendo trabajar en sí mismo y ejercer como padre".

Ben Affleck tiene tres hijos: Violet, de 14 años, Seraphina, de 11, y Samuel, de 8, mientras que Ana no tiene descendencia.

Un amigo del actor también manifestó a Page Six que "Ben no está en condiciones de formar una familia", dando a entender que ella quería tener hijos y él no, pero todavía algunos confían en que vuelvan. Después de todo, la guapa latina era una buena influencia para el galán quien ha enfrentado graves problemas con el alcohol.