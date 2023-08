A pesar de ser una de las modelos mejor pagadas, la guapa modelo de 26 años, Bella Hadid, debió abandonar las pasarelas para cuidar su salud. En 2012 fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, infección bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata infectada. Pero la pesadilla ha terminado. En su cuenta de Instagram, asegura que está curada y asegura que el mal rato le “ha hecho ser quien soy ahora”.

Con una foto en su perfil, en el que se mostraba su último parte médico, ella aprovechó para dar unas palabras de agradecimiento a sus seres queridos. "Gracias a mi mami por mantener todos mis registros médicos, estar a mi lado, protegerme, apoyarme, pero sobre todo, creerme a lo largo de todo esto".

Pero también abrió su corazón explicando cómo todo este proceso la hizo creer. "Vivir en este estado, empeorar con el tiempo y el trabajo mientras trataba de enorgullecerme a mí, a mi familia y a las personas que me apoyan, me había afectado de una manera que realmente no puedo explicar. Estar tan triste y enferma con la mayor cantidad de bendiciones/privilegios/oportunidades/amor a mi alrededor fue posiblemente la cosa más confusa de mi historia".

Le reveló a sus fans que está bien y que no ya no tienen de qué preocuparse. "Si tuviera que pasar por todo esto nuevamente, para llegar aquí, a este momento exacto en el que estoy ahora, con todos ustedes, finalmente saludable, lo haría todo de nuevo", escribió.