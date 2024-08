Barack Obama incluye en su PlayList a Bad Bunny, Billie Eilish y Beyoncé

Se ha vuelto ya una tradición. El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha compartido con sus seguidores la música que está escuchando en esta época de vacaciones.

El playlist incluye nombres que hacen sospechar que sus hijas ejercen sobre él cierta influencia en sus gustos. Allí aparecen Bad Bunny, Artemas, Charli XCX, Billie Eilish, Megan Thee Stallion y, por supuesto, Beyoncé.

“Con el verano llegando a su fin, quería compartir algunas canciones que he estado escuchando últimamente. Y no sería mi lista de reproducción si no incluyera una mezcla ecléctica. ¡Espero que encuentres algo nuevo para escuchar”, escribió Obama en sus redes sociales.

Una lista que no debería extrañar

Desde que se ocupó la presidencia en 2009. Barack Obama se ha declarado un amante de la cultura popular. Afirmación que, para muchos, es su manera de acercarse a los votantes.

El periodista Emily St. James, asegura: “Mientras que Ronald Reagan organizó regularmente proyecciones de películas en la Casa Blanca, lo que generaba oleadas de publicidad (algo propio de un exactor de cine y presidente del Sindicato de Actores de Cine), Obama pareció entender que su momento cultural coincidía con un momento cultural del hip hop y la televisión de prestigio, y ajustó sus patrones de audiencia y sus listas en consecuencia”.

