La Banda Brava es romance con sabor guayaco

Románticos, sinceros y muy guayaquileños. Con estas palabras se puede definir la esencia de La Banda Brava, una agrupación musical que desde 2015 suena al ritmo de cuerdas lloronas y requintos que arrancan suspiros con verdadero sabor porteño.

Sus integrantes son Armando Gutiérrez, Javier Vera, Joel Vélez, Pablo Sánchez, Joao Vera y Juan José Sáenz De Viteri, camaradas de vida que se han unido para compartir pasión, cultura y tradición a través de la música.

Su propuesta es la fusión de géneros, sobre todo los populares como la guajira y el rap, que combinan lo mejor de las sonoridades criollas de la región con líricas potentes. Su primer single se tituló 'Te recuerdo' y con él han llegado a cientos de personas. A la fecha han compartido escenario con destacados artistas de la escena y compañeros de género como Héctor Napolitano, Álex Eugenio, Raúl Molina y Segovita. También han participado en festivales locales como el Oktoberfest, Beerfest, Funka Fest, entre otros.

Este 2023 la banda se mantiene activa y presenta el tema 'Muchacha Cha', una confesión de amor que conlleva una problemática social de fondo. Además, planean realizar varias presentaciones con los temas de su primer disco, que verá luz en marzo de 2024.

Cover art de su nuevo sencillo 'Muchacha Cha'. Cortesía.

LLEGAN PISANDO FUERTE

La agrupación ha estado en la escena por poco tiempo. Pese a ello, la aceptación del público ha sido una sorpresa para sus integrantes: “No nos imaginábamos la acogida que tendríamos. Nosotros apenas empezamos y ya contamos con un público que nos escucha, que está pendiente de lo que hacemos”, expresa Joel Vélez, vocalista y fundador del grupo musical.

“Lo que nosotros queremos es que nuestra música se escuche por todo el Ecuador. Queremos ser representantes y que digan ‘Mira, ellos son ecuatorianos; son guayaquileños, hacen toda su música en Guayaquil’”. De esta manera, el proyecto busca convertirse en “la voz de Guayaquil”.

“Cuando nos llega el amor de manera inesperada, no nos da tiempo de percatarnos si este nos conviene o no, solo amamos y ya Joel Vélez

​Líder de la agrupación

Con ritmo danzón y caribeño, propio del típico chachachá cubano al que alude la canción, La Banda Brava relata una de sus anécdotas: “La historia surge después de un concierto. Un amigo dijo que le gustaba una chica, que quería salir con ella. Pero, como muchos, pensaba que no le iba a parar bola, porque ella venía de otro círculo social. Me dio gusto escucharlo, porque él decía estar enamorado”, comparte entre risas y agrega: “Me quedé con eso. Pasó una semana, yo estaba trabajando en otros proyectos y me salió escribir sobre ello, utilizando las escenas con los viajes a la playa, de expresar todo y ser sincero”.

'Muchacha Cha' es una confesión de amor que, al puro estilo de las novelas clásicas de romance y brechas sociales, deja en claro la posición de un joven que no tiene mucho por ofrecer a su musa a nivel económico, pero que al ser artista promete volverla inmortal y lejana de vacíos. El tema nace con la intención de contar una historia que se asemeje a lo que a más de uno le ha pasado.