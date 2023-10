Bad Bunny: "A los niños (...) este disco no es pa’ ustedes"

'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' es el quinto álbum de Bad Bunny, que ya está disponible desde las 23:00 (Ecuador) del 12 de octubre y ha llegado cargado de 22 nuevas canciones. Entre estas 'Nadie sabe', una especie de letanía en la que 'Benito' abre su corazón para mostrar lo que piensa, lo que siente, lo que anhela y espera.

Sin duda, un álbum en el que se desahoga... Aquí una muestra, de los seis minutos que ha dedicado el 'Conejo malo' a esta canción:

¿Quién puñeta' dijo que yo quiero ser ejemplo?

To' lo bueno que hago, lo hago porque lo siento (...)

Hoy me levanté aborrecío' como Laura Bozzo,

con gana' de dispararle a alguien encima de una pista.

Hace tiempo no veo a mi terapista. Quizá por eso es que tengo la mente bizca.

Este disco no es pa' ser tocado, ni un billón de vista'

Es pa' que mis fans reales estén contento

Aunque yo por dentro no me sienta al 100%

Es pa' que me cancelen y me odien (...)

Alce la mano el que quiera ir pa' uno 'e mis concierto'.

Vendí el Bugatti porque lo sentía lento, y

Porque los mío' no caben en un asiento (...)

No es decir "soy el mejor", hay que probarlo

No es hacer dinero, mi amor, es multiplicarlo

No me llamen, 'toy corriendo moto en Montecarlo, porque el dinero se hizo pa' gastarlo (...)

Sin duda este álbum cargado de confesiones y quizás por eso el cantante puertorriqueño también se preocupó por enviar una advertencia desde su canal de Whatsapp en el que cuenta con más de 16 millones de seguidores. "A los niños que se supone que no estén en este chat, este disco NO es pa ustedes. Papá y mamá, ya leyeron... ustedes son los responsables, yo no. Bueno, ya dije", escribió el intérprete de 'unX100to' y 'Me porto bonito'.

También aprovechó para agradecer el apoyo de sus fans, "a los reales", resaltó. "Espero que hoy puedan disfrutar de este álbum que hice con mucho empeño. Yo todos mis proyectos los he hecho con amor para ustedes, pero este álbum en específico es 100% para ustedes como ningún otro", añadió.

Finalmente concluyó "hoy día mucha gente escucha la música solo pa' criticarla y se olvidaron de sentirla pa' disfrutarla... mi consejo, NO ESCUCHEN ESTE ÁLBUM, DISFRÚTENLO".