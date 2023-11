Bad Bunny: Crean más canciones con IA, tras el enojo del cantante

Bad Bunny continúa recibiendo sorpresas por parte de la inteligencia artificial (IA). Luego de que su voz fuera empleada para crear 'NostalgIA', un tema musical que se volvió viral en las redes sociales, los usuarios han ignorado las advertencias y enojo expresados por el artista mediante su canal de WhatsApp. En lugar de eso, han persistido en utilizar su voz para crear nuevas composiciones.

Cecy Army, un usuario, ha compilado a través de la red social Instagram versiones de algunas canciones populares adaptadas al estilo de parodia con la voz de 'El conejo malo', entre los temas se ha incluido 'Mi burrito sabanero', 'Caillou', 'Don Pepito', 'Muñeca vestida de azul' y la más destacada, que a su vez desató la furia del artista, 'NostalgIA'.

En las redes sociales, se han difundido mensajes de usuarios que consideran que estas creaciones con inteligencia artificial superan en calidad musical a las producciones del propio artista. La opinión ha tomado fuerza especialmente después de que el último álbum de Bad Bunny, 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', no alcanzara las expectativas de muchos seguidores.

Lo de la IA y bad bunny es simplemente maravilloso pic.twitter.com/OO3jdanUNn — 🎄🎁☃️ no soy yo christmas season 🎁☃️🎄 (@qmedaiguall) November 18, 2023

Sin embargo, también hay quienes señalan la preocupación y peligro que implica que una inteligencia artificial pueda replicar de manera casi exacta la voz de una persona. Algunos expresan su inquietud por "el robo" de la voz de Bad Bunny, considerándolo un problema serio para los artistas.

"Me da pena que nadie esté entendiendo lo peligrosa que es la IA para los artistas. A Bad Bunny literalmente le han robado la voz, algo que nadie debería poder robarte porque es tuyo. De la misma manera en la que le están robando las obras y el estilo a un chingo de artistas", escribió una internauta en X (antes Twitter).

Me da pena que nadie esté entendiendo lo peligrosa que es la ia para los artistas. A bad bunny literalmente le han robado la voz, algo que nadie debería poder robarte porque es tuyo. De la misma manera en la que le están robando las obras y el estilo a un chingo de artistas+ — mini bi (@soyminime) November 12, 2023

"Mira que Bad Bunny no es santo de mi devoción, pero que no vean el daño que generan las IA al mundo artístico y del entretenimiento es peligroso, Hollywood no estuvo paralizado 100 días por nada, que ocupen tu voz para algo que no autorizaste no es algo que hay que celebrar", mencionó otra usuaria en la misma red social.

mira que bad bunny no es santo de mi devoción pero que no vean el daño que generan las IA al mundo artístico y del entretenimiento es peligroso, hollywood no estuvo paralizado 100 días por nada, que ocupen tu voz para algo que no autorizaste no es algo que hay que celebrar https://t.co/vslP7YTKuY — kata 🐞 (@callitdaylight) November 18, 2023

"¿Y si se hicieran pasar por ustedes? ¿Llaman a su familia? Es peligrosa la IA y se entiende a Bad Bunny. Empatía es lo que falta", sentenció otra usuaria en X. Esta situación ha generado divisiones en la opinión pública, entre aquellos que encuentran humor en estas creaciones y no ven peligro, y quienes temen el uso que se le está dando a las nuevas tecnologías.

y si se hicieran pasar por uds? llaman a su familia..?

es peligroso la IA y se entiende a Bad Bunny. EMpatía es lo que falta. — Asíntota ⏃ (@myxsweetnes) November 9, 2023

