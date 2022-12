Bad Bunny hace lo que quiere. Eso ya lo ha demostrado más de una vez. Luego de recorrer toda Latinoamérica con el World’s Hottest Tour finalizado a principios de diciembre de 2022 en México, antes de acabar el año quiso despedirse de su público de una manera peculiar.

Junto con su colega Arcángel, con quien acaba de presentar el tema La Jumpa, apareció en el techo de una gasolinera en Puerto Rico, en el sector de Marbella, sin previo anuncio. Está ubicada en la calle Loiza, una de las más transitadas de la capital, por eso inmediatamente se llenó de gente.

Bad Bunny y Arcangel esta noche en Calle Loiza, Puerto Rico. 🇵🇷 pic.twitter.com/UlCRXKnNYs — Bad Bunny Info (@badbunnyinfope) December 28, 2022

Como no podía faltar, interpretaron la colaboración antes mencionada y Bad Bunny aprovechó para cantar algunos de sus temas más conocidos en solitario como Titi me preguntó, Me porto bonito, El apagón, entre otras.

Pero, no fue casualidad y todo esto se debió a que los artistas se encontraban por la zona grabando las primeras imágenes del videoclip de La Jumpa. Unas tomas se realizaron también frente a un mural dedicado hace varios años al ‘Conejo Malo’. La zona al ser tan concurrida, se corrió la voz rápidamente de que estaban ahí.