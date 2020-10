El Baby Yoda de Twitter causó furor en los fanáticos de The Mandalorian

Twitter celebró el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian con un detalle de Baby Yoda que enloqueció a los fanáticos.

Twitter celebró el estreno de la segunda temporada de la producción original más exitosa de Disney: The Mandalorian. La popular red social activó un tierno Baby Yoda a la reacción "me gusta" en las publicaciones con el hashtag #TheMandalorian.

El tierno personaje fue una de las grandes apuestas de la serie en la primera temporada, participó de todos los episodios de la serie y fue objeto de divertidos memes. Miembro de la misma especie que Yoda, el innovador personaje fue concebido por el creador de la producción, Jon Favreau, con el deseo de explorar su misterio.

#TheMandalorian es una completa joya, esta cimentado el camino para que varias series tengan valores de producción elevados al tamaño de cintas, es una joya visual, de historia y era lo que Star Wars requería

Dale ❤️ y Baby Yoda aparece 🥰 pic.twitter.com/T01WjcvFXU — Rodrigo Vega (@Rodterri) October 30, 2020

La tecnología utilizada para el rodaje combinó un muñeco y efectos por computadora. "Es sobre todo un títere. Cuando se trata de CGI, tratamos de hacer que obedezca las mismas leyes físicas que lo haría si fuera un títere", reveló Favreau.

"Me estoy borrando la huella dactilar de tanto dar like", bromeó un usuario, tras notar la actualización de Twitter.

Ante esta nueva opción de la plataforma -que no se sabe cuanto tiempo durará- los usuarios han hecho tendencia el hashtag en varias partes del mundo.

Dale like a este twit y verás una sorpresa. #TheMandalorian pic.twitter.com/ITEeAQFQeH — La Covacha 🎃 (@lacovachamx) October 30, 2020

Los nuevos episodios de The Mandalorian ya están disponibles en Disney Plus, aunque no se verán en Latinoamérica sino hasta el 17 de noviembre, cuando la plataforma llegue al continente.