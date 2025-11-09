BabacoMilk: Ropa con identidad ecuatoriana desde Patate

La marca de Jorge Barrionuevo está de aniversario. Esta es su historia

Bacán, mande y chendo, palabras que para el argot ecuatoriano están presentes en conversaciones cotidianas, pero rara vez se trasladan a la indumentaria. Con estas expresiones ecuatorianas nació la marca tungurahuense BabacoMilk, con solo tres diseños de camisetas y que hoy se ha consolidado como un proyecto de moda con narrativa propia.

Detrás de BabacoMilk está la mente creativa de Jorge Barrionuevo (30). El diseñador cuenta que la idea surgió a partir de una camiseta con la palabra Tomorrow y su definición, la cual tenía en su clóset, una prenda que lo llevó a cuestionarse por qué no existían piezas que reflejaran la forma de hablar del Ecuador. Esa inquietud se transformó en una propuesta clara: llevar al textil expresiones locales con significado explicado en inglés, sin perder el origen cultural.

La ecuatorianidad de BabacoMilk

El objetivo de aquella primera colección no era solo estampar términos populares, sino presentar al país a través de su lenguaje. Con el tiempo, este concepto derivó en otras piezas que incorporan referencias históricas, códigos numéricos asociados a la identidad nacional y frases propias de la cotidianidad ecuatoriana.

Barrionuevo se encarga del desarrollo integral de la marca: diseña, atiende el local, coordina talleres en Ambato y construye el discurso visual y digital de BabacoMilk. Desde la elección de tipografías con estética retro hasta campañas con modelos de distintas corporalidades y orígenes, la propuesta busca mostrar un Ecuador diverso y reconocible. Pero además, conectar con su propia raíz, el campo en Patate, en donde creció.

El creativo sostiene que BabacoMilk no se limita a producir piezas básicas. Su intención es diseñar prendas que puedan seguir vigentes con los años y que funcionen como piezas culturales, más allá de tendencias pasajeras. Por eso evita consignas políticas coyunturales y opta por mensajes y códigos que continúen teniendo sentido en el tiempo. Que resuenen con cualquier región del país, por eso ‘Ecuador I Am’, es una de sus frases icónicas y más vendidas.

Con una tienda física en Patate y pop-ups en distintas ciudades, la marca se apoya en redes sociales para amplificar su alcance y reforzar su concepto: ropa pensada para quienes se reconocen en el habla, el humor, las referencias y la historia del país. La marca se presenta así como una etiqueta que convierte la jerga ecuatoriana en un signo de pertenencia y en una declaración de identidad.

Este mes de noviembre cumplen 6 años y están por estrenar nuevas piezas que serán anunciadas en redes sociales.

