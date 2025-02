Axl Rose: Las mejores canciones de su clásica banda

Desde su incursión en la escena del rock en los años 80, Guns N’ Roses ha dejado una huella imborrable en la historia de la música. Con sus letras cargadas de emoción y el inconfundible sonido de la guitarra de Slash, la banda liderada por Axl Rose se convirtió en un referente fundamental del hard rock. Canciones como Sweet Child o' Mine y November Rain han trascendido generaciones, consolidándose como verdaderos himnos del género.

Hoy, en el día de su cumpleaños número 63, Axl Rose sigue demostrando su talento sobre el escenario. A pesar de las múltiples rupturas y cambios en la alineación de la banda, él se ha mantenido como su líder indiscutible. Para celebrarlo, hacemos un recorrido por las canciones más icónicas de Guns N’ Roses, aquellas que marcaron la historia del rock y siguen vigentes hasta hoy.

Canciones emblemáticas de Gun n' Roses

Sweet Child o’ Mine. Esta canción nació como un simple ejercicio de guitarra de Slash, que luego se convirtió en el riff (línea melódica que se repite en la pista) principal de la canción. La letra fue inspirada en la relación de Axl Rose con su exnovia, Erin Everly. Su melodía pegadiza lo convirtió en un clásico.

November Rain. Es una de las baladas más ambiciosas de la banda, fue escrita por Axl Rose desde los años 80, pero no fue publicada hasta el álbum Use Your Illusion I en 1991. Su estructura orquestal, el solo de Slash y su desgarradora letra la transformaron en una de las canciones más memorables del rock.

Welcome to the Jungle. En esta se captura la crudeza y el peligro de la vida en Los Ángeles. Con un riff agresivo y la inconfundible introducción de Axl, es una de las canciones más enérgicas de su primer producción discográfica Appetite for Destruction y un símbolo del hard rock de los 80.

Don’t Cry. Es una emotiva balada que, según lo explicado por la banda, según lo que se conoce Axl la escribió después de una ruptura amorosa, cuando una exnovia le dijo entre lágrimas: "No llores". Su estructura melancólica, las armonías vocales y el solo de guitarra la convierten en una pieza imprescindible del repertorio de GNR.

You Could Be Mine. Lanzada en la continuación del disco Use Your Illusion II, es recordada por su inclusión en la banda sonora de Terminator 2: Judgment Day. Con una batería poderosa, una guitarra acelerada y una actitud rebelde, es una de las canciones más agresivas y emblemáticas de la banda.

La carrera de Axl Rose

William Bruce Rose Jr., mejor conocido como Axl Rose, es el vocalista y único miembro constante de Guns N' Roses, una de las bandas más icónicas del hard rock. Con su presencia escénica inigualable y una personalidad controvertida, se ha convertido en una figura legendaria del rock. En 1985, cofundó la banda junto a Slash, Izzy Stradlin, Duff McKagan y Steven Adler, y en 1987 lanzaron Appetite for Destruction, un álbum debut que marcó un antes y un después en la música.

Tras la disolución de la formación clásica en los años 90, Axl tomó el control absoluto de la banda y pasó más de una década trabajando en Chinese Democracy, un álbum que finalmente vio la luz en 2008. Durante estos años, Axl continuó girando con una nueva versión de Guns N' Roses, pero la ausencia de los miembros originales dejó a muchos fans divididos. En 2016, ocurrió algo que pocos fanáticos esperaban, Axl Rose se reconcilió con Slash y Duff McKagan, reuniéndose para la gira Not in This Lifetime... Tour, que se convirtió en una de las más exitosas de la historia del rock.

