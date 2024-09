Me cuesta estar en soledad", así habla Axel del amor

El artista argentino no revela el nombre de su nuevo amor, pero dice que no está solo.

Axel, el reconocido artista argentino, lanzó su nueva canción titulada "El motivo", la cual ofrece una visión íntima de un periodo complicado en su vida. La letra refleja una etapa en la que enfrentó intensos cuadros de ansiedad y depresión, describe que el silencio se tornó en un ruido insoportable. En este proceso, Axel no solo buscó apoyo psicológico, sino que también encontró consuelo en el piano, instrumento que usa como medio para liberar sus emociones.

La salud mental es su prioridad. "Yo no puedo controlar lo que viene a mí, pero sí puedo trabajar en ello para que no me afecte y para crecer como persona". En sus palabras, se percibe un compromiso profundo con su bienestar y un esfuerzo constante por mejorar y enfrentar sus desafíos personales.

Además, habló con EXPRESIONES abiertamente sobre su reciente separación de Delfina Lauria. Reconoce que un divorcio impacta en todos los aspectos de la vida, pero aclara que, aunque ya no son pareja, su amor se transformó. Ambos siguen unidos por sus hijos, y mantienen una relación de familia. El intérprete de 'Amo', subraya que, a pesar de la separación, el vínculo que comparten sigue siendo fuerte y significativo.

Cinco preguntas claves

¿Cómo equilibra su vida personal y profesional en momentos de cambio?

Con acciones. No me quedo en el papel de víctima, me gusta meditar y hacer deporte. Me hago cargo de las cosas.

¿Qué es lo que valora en este momento?

La salud, la paz personal, el tiempo de calidad con mis hijos, el trabajo, los amigos que aparecen en momentos difíciles.

¿Cómo está su corazón?

Muy bien, dentro de mis prioridades es la salud.

Hablemos sentimentalmente...

Muy bien. Me llevo bien conmigo mismo pero no me gusta estar solo. Me cuesta estar en soledad.

¿Cuántos viajes tiene a Miami?

Viajo con frecuencia a Miami, Argentina y más. Desde abril hasta ahora voy subiéndome a 60 aviones.

