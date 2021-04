Axel y su magia creada desde el piano

El romanticismo lo caracteriza desde siempre. Amo, Celebra la vida, y Te voy a amar son canciones de Axel que, al escucharlas, muy probablemente lo transportarán a recuerdos. O muy felices o muy nostálgicos.

Son 20 años en los que el argentino, además de no haber perdido vigencia, ha demostrado que los temas ‘cortavenas’ siguen siendo escuchados y sentidos. No siente rechazo por lo diferente, sin embargo hay algo que no lo deja separarse del piano, su eterno compañero en la música, de donde casi siempre salen estas poderosas baladas.

El cantautor conversó con EXPRESIONES e invitó al público a escuchar su último sencillo, Vivo por ti, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Tras tantos años de carrera, ¿cómo ha cambiado la vivencia de lanzar un tema? ¿Cómo era antes y cómo es ahora?

Creo que cambió el vehículo y la herramienta por donde se lanzan las canciones. Yo arranqué mi primer disco hace dos décadas y, sí, antes era diferente. Se iba a la radio con un single, o por ahí con un disco completo y la compañía les decía a las radios con qué canción ir primero por algunos meses y después se iba cambiando.

También había un videoclip que apoyaba el tema. Las entrevistas siempre tenían que ser presenciales porque no había chance de que se pudiera hacer por internet, entonces también llegar a muchos puntos era difícil. Lo importante es que la canción llegue al corazón de la gente, no importa qué camino toma, a veces es una persona que te la recomienda o te la dedica. Ese es el mejor vehículo.

Pero volviendo a la pregunta, cambió mucho la industria pero, sabes, lo lindo que no cambió y no va a cambiar ni siquiera dentro de 500 años es que hace falta esa canción, esa que se crea con una voz, con una guitarra o con un piano, y que al final no importa por dónde sale, sino cómo llega al corazón de la gente.

¿Axel escucha las recomendaciones que le hacen?

Depende de quién. Si alguien de mi confianza me lo dice, la escucho en ese momento. Justo el fin de semana, mi primo me dijo que mire una película y a las dos horas ya la estaba viendo. Yo soy de seguir recomendaciones dependiendo de la fuente.

Tu último tema, Vivo por ti, comenzó en piano y luego se hizo más acústica por la guitarra, ¿cómo se dio esa transición?

La guitarra es más transportable, es una compañera más práctica. El piano es más complicado pero es el instrumento con el que yo escribo casi todas mis canciones y después, de acuerdo al arreglo y a dónde va viajando la canción, porque con el piano todas pueden ser baladas, pero hay otras que cogen otro ritmo y amerita que la guitarra gane más protagonismo. Es así como pasó con Vivo por ti, que terminó con un toque folk y country.

¿Qué estás preparando ahora?

La idea es el segundo semestre de este año lanzar un disco entre 12 y 15 canciones con algunas colaboraciones, apostando siempre a reinventarse, a una nueva sonoridad sin perder mi esencia. Yo soy un cantautor de música pop, de baladas, de canciones rítmicas. Se viene alguna fusión y featurings que nunca había hecho, y que está bueno para enriquecer mi historia y la de otros artistas, cosa que el público agradece siempre.

Anunciaste que se viene algo con un colombiano…

Sí, pero no puedo decirlo, no quiero arruinar la sorpresa. Quisiera que para todos sea wow, va a ser una bomba. No es muy opuesto a mis sonidos, pero a veces uno ve algo muy distinto y termina en un punto encontrando cosas en común. En este caso no es tan diferente a lo que yo hago.

El Movistar Arena de Buenos Aires te escogió para ser el primer artista en volver a los shows presenciales. ¿Cómo vives el momento dentro del caos que hay en Argentina?

Es muy loco todo. Tenía un show programado para este mes y lo tuvieron que pasar para septiembre, y el 1 de mayo tenía otro y también lo reagendaron. El Movistar Arena todavía sigue en pie, y yo siento como un honor ser el primero en regresar con público presencial. Ojalá que se pueda concretar porque estoy muy ilusionado de poder volver a ver a la gente cara a cara.

Mundialmente estamos viviendo una etapa complicada, hay que cuidarse y ser socialmente responsables para poder volver cuanto antes a una nueva normalidad para poder manejarnos con libertad y hacer conciertos.

Vivo por ti, recorriendo el mundo

Es la canción principal de la exitosa novela turca Zuleyha, una superproducción de época, compuesta por Axel, Nico Cotton y Juanjo Novaria. Además, cuenta con la producción musical del reconocido Chino Asencio.