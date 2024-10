OnlyFans gana miles de seguidores en los últimos años: ¿es realmente rentable?

OnlyFans ha cambiado por completo la manera en que la gente comparte contenido exclusivo en línea, esta aplicación juega con la delgada barrera entre lo privado y el entretenimiento. Aunque en sus inicios la plataforma fue pensada para creadores de diferentes áreas, la industria del contenido para adultos la adoptó rápidamente y la transformó en algo mucho más grande... y caliente.

Bad Bunny se une a Kamala Harris en defensa de Puerto Rico Leer más

(CONTINÚA CON: En busca del doble Timothée Chalamet: Así sorprendió el actor a sus fans)

Como pasó con muchas otras apps, la pandemia fue una de las principales razones detrás del boom de OnlyFans (con más de 305 millones de usuarios). En la actualidad, la plataforma no solo se ha vuelto una fuente de ingresos muy rentable para muchos creadores, sino que también es todo un fenómeno cultural y social. Su modelo de negocio ha alterado las estructuras tradicionales al permitir que los creadores ganen dinero de forma directa, sin intermediarios. Esto abrió la puerta a una nueva economía, donde prácticamente cualquier persona con un teléfono y acceso a internet puede construirse una audiencia y generar ingresos. Este enfoque ha captado el interés de millones de personas, incluidos influencers y artistas, convirtiendo a usuarios comunes en microempresarios que monetizan su vida y habilidades.

Con el crecimiento de esta plataforma, también han surgido preguntas y debates sobre temas como los límites éticos, la privacidad, y el impacto de estas plataformas de suscripción en las relaciones personales y en cómo se percibe socialmente. Para muchos, OnlyFans es un espacio empoderador donde los creadores tienen control sobre su contenido y sus ganancias. Sin embargo, otros cuestionan y señalan temas como la intimidad y la cosificación, que siguen alimentando la controversia y manteniendo el interés mediático.

Este auge plantea una pregunta interesante sobre cómo se percibe y acepta esta red social en la sociedad actual: ¿Qué hay detrás de este crecimiento, y cómo afecta a las relaciones y a la dinámica social?

RELACIONADAS Mar Lucas expone los abusos que sufría en su relación con Naim Darrechi

Lo que dijo Mia Khalifa sobre OnlyFans en New York Times

"Me cuesta más asegurarme de que no la promociono como una plataforma que es una respuesta a las mujeres que buscan dinero fácil. Tengo la responsabilidad de no promoverla como algo a lo que cualquier mujer debería unirse a menos que ya haya estado en la industria del trabajo sexual, a menos que tenga más de 25 años, su corteza frontal esté formada, a menos que venga desde un lugar que no sea… no quiero usar la palabra ‘desesperado’, sino desde un lugar de claridad y buenas intenciones".

RELACIONADAS Paulethe Cajas se llevó seis maletas para ser Ecuador en Miss International

Así le va a Tamara Rivera en Onlyfans

"Hace dos años abrí mi cuenta de OnlyFans, y desde entonces mis ingresos no han dejado de aumentar. Creo que en el país esto se debe, en parte, a que hay más confianza en los pagos en línea con tarjeta de crédito, ya que culturalmente estábamos muy acostumbrados a usar solo efectivo. Sin embargo, la mayoría de mis suscriptores son ecuatorianos que viven en Estados Unidos y Europa; ellos son quienes más consumen y compran mi contenido. Pienso que, en general, ahora OnlyFans se percibe como una red social más y ya no tiene tan mala fama como antes. Al final, la cercanía del usuario con su creador o creadora favorita y el morbo y curiosidad son lo que motiva la suscripción"

Dayanna Andrade dice que OnlyFans no es dinero fácil

Nicole Kidman: "No podía manejar las escenas sexuales en Babygirl" Leer más

"Las personas que critican esta plataforma suelen ser quienes no tienen un concepto claro de lo que realmente es, así que es fácil criticar sin conocer bien de qué se trata. Es una plataforma que ayuda mucho a ampliar tu alcance, especialmente en las redes sociales. OnlyFans, en particular, ofrece un entorno más privado en el que, para acceder al contenido, los usuarios deben pagar. Hoy en día, personas muy conocidas tanto a nivel nacional como internacional la utilizan. Sin embargo, no es una plataforma para generar dinero fácil, ya que muchos creadores trabajan de manera profesional, con equipos adecuados y espacios llamativos para captar la atención de sus seguidores o suscriptores. Esto es clave para que se sientan cómodos y disfruten del contenido de calidad que OnlyFans permite subir".

Famosos que tienen OnlyFans

Cada vez más celebridades están encontrando en OnlyFans una plataforma para conectar con sus seguidores de una manera más cercana y exclusiva. Artistas como Bella Thorne y Cardi B han aprovechado su presencia en la plataforma para compartir contenido detrás de cámaras, aunque sin enfocarse en material explícito. Otras figuras, como el rapero Tyga, la actriz Denise Richards, Ninel Conde, Mia Khalifa, Guaynaa, La Joaqui también han lanzado sus perfiles en OnlyFans, pero su contenido sí es para adultos . Estos famosos han demostrado que esta plataforma no es solo para creadores de contenido anónimos, sino también para personalidades de alto perfil que buscan una forma adicional de monetizar su fama y ofrecer algo único a sus seguidores. En Ecuador, la lista de famosos es reducida, pero perfiles como La Roja, Tamara Rivera forman parte de la lista. Otras celebridades nacionales como Juan del Valle, Lila Flores y Mafer Vargas también se abrieron un perfil, pero en la actualidad ya no están vigentes.

¿Se gana en OnlyFans?

Miss Grand Internacional: le quitan la corona a Myanmar por mala perdedora Leer más

En cuanto a las ganancias, OnlyFans tuvo un año de récords. El volumen bruto del sitio, o sea, el dinero que los fans pagan a los creadores, aumentó $ 1.000 millones, pasando de $ 5,5 a $ 6,6 mil millones, un 19 % de crecimiento en solo un año, según Variety. OnlyFans se queda con un 20 % de las ganancias de los creadores, y sus ingresos en 2023 subieron $ 217 millones, alcanzando los $ 1,3 mil millones.

Este crecimiento también refleja un cambio en cómo se percibe el trabajo digital y la economía de los creadores. Para muchos, esta red social es una oportunidad de ganar dinero sin las limitaciones de un trabajo tradicional, algo atractivo para quienes buscan flexibilidad y libertad financiera. La demanda de contenido exclusivo también ha llevado a celebridades e influencers a unirse, lo que ha normalizado su uso y atraído a gente de todas las edades y orígenes. Claro, mientras algunos ven en OnlyFans un espacio que empodera a los creadores, otros critican cómo afecta la intimidad, tema que sigue generando conversación y polémica en la sociedad.

Relaciones amorosas y OnlyFans

La presencia de OnlyFans en la vida de pareja ha generado un debate acalorado: ¿estaría dispuesto a mantener una relación con alguien que tiene un perfil activo en esta plataforma? Según algunos usuarios en foros y redes sociales como Reddit, las opiniones varían. Para algunos, salir con alguien que utiliza OnlyFans puede representar un conflicto de valores, afectando aspectos como la confianza y la percepción de intimidad. La naturaleza pública de ciertos contenidos puede hacer que algunas personas se sientan incómodas o incluso inseguras en una relación.

Para disipar esta duda, EXPRESIONES se contactó con el sexólogo y terapeuta de parejas Diego Guaranda. Según el experto, sí es posible entablar una relación amorosa, pero “depende de la madurez de la pareja, ya que no todos están preparados. Si no existen acuerdos de por medio, basados también en el sistema de creencias de la persona, puede generar secuelas en la relación de pareja”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!