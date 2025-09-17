Así termina ‘El verano en que me enamoré’: reacciones divididas de los fans

La serie de Prime Video cerró su historia con un final que dividió a los fans entre el Team Conrad y el Team Jeremiah

El final de El verano en que me enamoré dividió a los fans entre quienes celebran el romance y quienes esperaban más evolución.

La serie juvenil El verano en que me enamoré, basada en la trilogía de Jenny Han y transmitida por Prime Video, llegó a su fin este 17 de septiembre de 2025. Tras tres temporadas marcadas por emociones intensas, triángulos amorosos y una estética nostálgica, el último episodio provocó una ola de reacciones en redes sociales.

(Te invitamos a leer: Team Conrad vs. Team Jeremiah: la temporada 3 que desata furor y récords)

El desenlace de la historia protagonizada por Belly, Conrad y Jeremiah se convirtió en tendencia global apenas una hora después de su estreno. El hashtag #TheSummerITurnedPretty acumuló más de 46.000 publicaciones en X y miles de videos en TikTok, evidenciando el impacto emocional que dejó en sus seguidores.

Alerta spoiler: ¿Con quién se queda Belly?

La escena final entre Belly y Conrad generó miles de reacciones en redes, consolidando el cierre romántico de la serie. GLAMOUR MEXICO

El final confirmó lo que muchos sospechaban y otros temían: Belly elige a Conrad, su primer amor. Una escena de un reencuentro en París, cargada de simbolismo y nostalgia, fue celebrada por los fans del Team Conrad como el cierre romántico que esperaban desde la primera temporada.

Sin embargo, para los seguidores del Team Jeremiah, el desenlace fue decepcionante. Su personaje termina con una chica secundaria, lo que muchos consideran una resolución apresurada y sin profundidad emocional. Incluso algunos fans esperaban que Belly se eligiera a sí misma y continuara su vida en París sin ataduras sentimentales.

RELACIONADAS Cuándo se estrena el último capítulo de la temporada 3 de El verano en que me enamoré

Reacciones encontradas en redes

Las opiniones se dividieron entre quienes celebraron la fidelidad al espíritu de los libros y quienes criticaron la falta de evolución narrativa. Algunos usuarios destacaron que Belly y Conrad merecían una segunda oportunidad, mientras otros señalaron que el personaje de Belly no mostró suficiente crecimiento como para justificar su decisión.

El final dividió a los fans entre quienes celebran el romance y quienes esperaban una decisión más audaz de Belly. X

Las redactoras de ¡HOLA! también compartieron sus finales soñados antes del estreno, apostando por escenarios que iban desde reencuentros en París hasta desenlaces trágicos o solitarios. Aunque el final oficial no incluyó accidentes ni giros dramáticos, sí dejó abierta la posibilidad de una nueva etapa para los protagonistas.

¿Se respetó el espíritu de los libros?

Jenny Han, autora de la trilogía original, defendió el cierre como fiel al universo emocional que construyó en sus novelas. LIBRO RESUMEN

Jenny Han, autora de la trilogía original, había advertido que la serie no necesariamente seguiría el mismo camino que los libros, el cierre sí coincide con el desenlace literario. Belly y Conrad terminan juntos, reafirmando el vínculo que los unió desde el primer verano en Cousins Beach.

No obstante, algunos espectadores esperaban una reinterpretación más audaz, en la que Belly se alejara de ambos hermanos y construyera una vida independiente. Esta opción, aunque sugerida en ciertos momentos, no se concretó en el episodio final.

'Culpables', la saga que rompe récords. ¿De qué se trata? Leer más

El verano en que me enamoré se despide como una de las series juveniles más comentadas de los últimos años. Su final, aunque fiel a los libros, dejó a muchos con sentimientos encontrados. Entre reencuentros, despedidas y decisiones difíciles, la historia de Belly, Conrad y Jeremiah seguirá generando debate en redes, donde los amores de verano nunca terminan del todo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!