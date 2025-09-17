Así termina ‘El verano en que me enamoré’: reacciones divididas de los fans
La serie de Prime Video cerró su historia con un final que dividió a los fans entre el Team Conrad y el Team Jeremiah
La serie juvenil El verano en que me enamoré, basada en la trilogía de Jenny Han y transmitida por Prime Video, llegó a su fin este 17 de septiembre de 2025. Tras tres temporadas marcadas por emociones intensas, triángulos amorosos y una estética nostálgica, el último episodio provocó una ola de reacciones en redes sociales.
El desenlace de la historia protagonizada por Belly, Conrad y Jeremiah se convirtió en tendencia global apenas una hora después de su estreno. El hashtag #TheSummerITurnedPretty acumuló más de 46.000 publicaciones en X y miles de videos en TikTok, evidenciando el impacto emocional que dejó en sus seguidores.
Alerta spoiler: ¿Con quién se queda Belly?
El final confirmó lo que muchos sospechaban y otros temían: Belly elige a Conrad, su primer amor. Una escena de un reencuentro en París, cargada de simbolismo y nostalgia, fue celebrada por los fans del Team Conrad como el cierre romántico que esperaban desde la primera temporada.
Sin embargo, para los seguidores del Team Jeremiah, el desenlace fue decepcionante. Su personaje termina con una chica secundaria, lo que muchos consideran una resolución apresurada y sin profundidad emocional. Incluso algunos fans esperaban que Belly se eligiera a sí misma y continuara su vida en París sin ataduras sentimentales.
Reacciones encontradas en redes
Las opiniones se dividieron entre quienes celebraron la fidelidad al espíritu de los libros y quienes criticaron la falta de evolución narrativa. Algunos usuarios destacaron que Belly y Conrad merecían una segunda oportunidad, mientras otros señalaron que el personaje de Belly no mostró suficiente crecimiento como para justificar su decisión.
Las redactoras de ¡HOLA! también compartieron sus finales soñados antes del estreno, apostando por escenarios que iban desde reencuentros en París hasta desenlaces trágicos o solitarios. Aunque el final oficial no incluyó accidentes ni giros dramáticos, sí dejó abierta la posibilidad de una nueva etapa para los protagonistas.
¿Se respetó el espíritu de los libros?
Jenny Han, autora de la trilogía original, había advertido que la serie no necesariamente seguiría el mismo camino que los libros, el cierre sí coincide con el desenlace literario. Belly y Conrad terminan juntos, reafirmando el vínculo que los unió desde el primer verano en Cousins Beach.
No obstante, algunos espectadores esperaban una reinterpretación más audaz, en la que Belly se alejara de ambos hermanos y construyera una vida independiente. Esta opción, aunque sugerida en ciertos momentos, no se concretó en el episodio final.
El verano en que me enamoré se despide como una de las series juveniles más comentadas de los últimos años. Su final, aunque fiel a los libros, dejó a muchos con sentimientos encontrados. Entre reencuentros, despedidas y decisiones difíciles, la historia de Belly, Conrad y Jeremiah seguirá generando debate en redes, donde los amores de verano nunca terminan del todo.
