La Asamblea Nacional ¿De punta en blanco?

La Asamblea Nacional tiene tantas curules como estilos a la hora de vestir. Definitivamente, buscar un código que rija los atuendos en el ente legislativo se convierte en una tarea harto difícil.

Mientras algunos son definitivamente conservadores, otros son mucho más liberales. Y no estamos hablando de sus inclinaciones políticas.

Nathaly Viteri, por ejemplo, suele llevar un look formal, aunque en ocasiones sorprende con detalles como zapatos tenis y camisetas con la imagen de alguna banda de rock. Sus tatuajes llaman la atención. Y no es para menos: hablamos de once, distribuidos en algunas partes de su cuerpo, entre esos varios cuervos, en alusión al apellido de su esposo, Crow. Los más evidentes son los de sus brazos.

En uno se lee lo que describe como su versículo favorito de la Biblia, Isaías 40:31: “Pero los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán”. En el otro, un ave fénix, esa que resurge de las cenizas. ¿Uno de sus secretos? Llega con zapatillas y las cambia para ingresar a la Asamblea. “Al regreso ya voy en calentador”, confiesa. Comodidad ante todo.

Al más puro estilo de Ronny Aleaga, a quien se puede ver en traje de etiqueta o vistiendo de manera mucho más informal. Esta semana, por ejemplo, se decidió por camisa, pantalón y mocasines. “Yo cojo lo que encuentro y me lo pongo”, sostiene. Y definitivamente, eso queda claro en la foto que hoy publicamos. Como complemento, las pulseras que le hizo su mamá.

Por su parte, Johanna Moreira luce muy tradicional. El toque especial lo pone el tatuaje en su brazo, cuya leyenda sorprende: “Noviembre sin ti”. ¿Será fan de Reik o se tratará de alguna despedida?

El orgullo amazónico también tiene sus representantes. Los asambleístas de Pachakutik ‘desfilan’ con indumentaria de toques indígenas. Isabel Enríquez, por ejemplo, muestra con orgullo el bordado de su camisa, en colores fuertes. Muy acorde con el atuendo de Celestino Chumpi, de su mismo partido.

Y como entre gustos no hay disgustos, EXPRESIONES consultó con expertos en moda para que, desde su perspectiva, den sus opiniones.

A veces Ronny Aleaga se pone lo que encuentra. Henry Lapo // EXPRESO

Ronny Aleaga

La diseñadora Mónica Campaña sostiene que, en los looks masculinos, la vestimenta debe ser sobria: camisa por dentro del pantalón, cinturón en buen estado, zapatos casuales con medias a tono y camisa sin remangar, o mejor optar por una prenda mangas cortas. Definitivamente no usar jeans o pantalones de drill, el pantalón debe ser ‘de tela’ (como se conoce al pantalón formal) y por ninguna razón la ropa debe verse desaliñada y sin planchar.

“Se pueden usar camisas tipo guayabera pero, en mi opinión, para ese tipo de cargos debería existir más formalidad. Y si no se usa terno, entonces al menos agregar un blazer”.

Celestino Chumpi con indumentaria con toque indígena. Henry Lapo // EXPRESO

Celestino Chumpi e Isabel Enríquez

“Apostar por una blusa blanca ya es ganador”, sostiene Luis Tippán. Mónica Campaña explica que “para cargos laborales hay que evitar accesorios recargados o muy a la moda, es preferible optar por cadenas y aretes pequeños que pasen desapercibidos, no es un lugar para usar ropa o accesorios extravagantes. El color del pantalón de ella, tal vez es un poco fuerte (rojo), pienso que para trabajo los tonos deben ser neutrales y dejar los fuertes para eventos sociales”. A ese respecto, Teresa Valencia tiene una opinión diferente: “Ya es hora de darle color a lo protocolario”. Aunque opina, eso sí, que todos necesitan asesoría de moda.

Johanna Moreira es más tradicional. Henry Lapo // EXPRESO

Johanna Moreira

“La sencillez destaca el buen gusto. Apostó por un buen calzado, aunque con un traje de cuadros que no favorece mucho su silueta”, opina el creativo de moda Luis Tippán.

Su colega Teresa Valencia considera que la vestimenta es adecuada y bonita. “No soy fan de los tatuajes, en lo personal. Sin embargo, respeto el gusto de las personas, cada quien tendrá sus razones”.

Nathaly Viteri

Al respecto de este atuendo, hay criterios variados. Mónica Campaña opina: “El vestido no es el típico outfit con pantalón, pero para este tipo de cargos en los cuales se pasa mucho tiempo en reuniones y sentada, hay que elegir ropa con textiles que no se arruguen con facilidad.

En cuanto a los zapatos, no me parecen los acertados; algo más como stilettos o zapatos cerrados en punta con taco bloque, para más comodidad; me parece que no es necesario un zapato tan a la moda sino más bien algo conservador y sobrio. Los tatuajes son muy personales, algo que cada quien elige por algún significado sentimental o simplemente gustos; no me parecen ni bonitos ni feos, sencillamente es elección de cada quien.

Los tatuajes son personales, no es necesario mostrarlos, según Mónica Campaña. Henry Lapo // EXPRESO

Sin embargo, al tener tatuajes tan grandes y en lugares tan visibles, yo los cubriría con una chaqueta tipo sastre o blazer sport, para que se vea más elegante el look. Los tatuajes son personales, por ello no es necesario que otros los vean”.

Según Luis Tippán, “siempre un traje camisero ayuda a mostrar estilo y elegancia. Los zapatos no contribuyen a completar una buena tenida”. Por otra parte, a Teresa Valencia le gusta el vestido, pero “le queda apretado, debe ponerse una talla más grande”.