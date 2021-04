El arte sigue con mascarilla: cuatro representantes hablan al respecto

Estamos a un año de la llegada del coronavirus y el pico de la crisis sanitaria que afectó al país. Pero no se puede hablar en pasado, es el presente de todos y, en ese entorno, el arte sigue afectado.

En los últimos días, los artistas de la escena alternativa de Guayaquil usaron sus medios digitales para expresar su malestar por los pocos espacios disponibles para tocar y ejercer su trabajo. Aunque hay algunos lineamientos que se deben seguir, como el distanciamiento y aforo permitido (del 30 % de la sala), la situación general es que todo cambia y no se puede planificar mucho.

Ahora, con las nuevas disposiciones del COE nacional y local de Guayas, en los que los teatros, cines y restaurantes solo pueden trabajar hasta las 16:00, los artistas y centros culturales deben reinventarse nuevamente.

La búsqueda de apoyo gubernamental, el estudio y alianzas estratégicas y la alternativa de eventos online son las herramientas con las que cuentan para mantener su arte a flote. Aunque la mascarilla en su caso, a más de seguridad, también es su silenciador.

En el extranjero

España ya tuvo su primer concierto masivo el pasado fin de semana. El grupo Love of Lesbian tocó en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en el que no hubo distancia de seguridad entre las 5 mil personas que asistieron. Este show tuvo una condición: hacer la prueba de la COVID-19 a cada uno de los asistentes. Solo cuatro personas dieron positivo a la prueba de antígenos y no entraron a ver el espectáculo. La regla para ver el show fue siempre tener la mascarilla puesta y tomarse la temperatura antes del ingreso.

Ellos opinan

"La frustración y la impotencia de no poder trabajar con mi música es lo que provocó el post que hice en Instagram. Me gustó que muchos artistas hayan apoyado este hashtag (#ArteEnEmergencia) y que hayan alzado su voz porque hemos estado callados más de un año. Se han cancelado eventos como el Festival de la Otro Música en el que iba a tocar, al igual que otras bandas. Algunas de las personas involucradas tendrían su primer trabajo del año, además hemos preparado cosas por meses. Los eventos con distanciamiento y seguridad nos han obligado a repensar nuestra puesta en escena porque es más difícil la conexión. La cercanía produce la energía, por eso tenía pensado un espectáculo visual con elementos teatrales y gafas especiales. Yo he intentado todos los formatos, incluso he brindado apoyo a otros artistas para tener conciertos digitales, pero en nuestro mercado no es el camino para sostener”.

Pancho Feraud, Músico y vocalista de Abbacook

"La nueva disposición del COE nacional casi no le va a repercutir al teatro Sánchez Aguilar porque para Semana Santa no planificamos actividades y el fin de semana del 11 de abril, como hay ley seca por las elecciones, tampoco hemos previsto nada teatral. Sí pensábamos abrir la cafetería como lo hacemos regularmente, aunque no haya funciones. (Paralelamente) Hemos querido ofrecer nuevas funciones musicales con relación al Festival de la Otra Música (16 de abril). Algunos grupos que serían parte de esto han subido comentarios a redes sociales porque desde las autoridades no nos terminaron de autorizar y tuvimos que desistir de llevarlo a cabo. La aprobación pasa por si nos iban a permitir el aforo del 30 % de la sala principal. Antes del Covid, recibíamos la autorización la semana previa al evento. Ahora es diferente. Lo hicimos con más antelación para tener varias semanas de publicidad, pero no recibimos respuesta y no podíamos arriesgarnos a ser cancelados por cualquier situación. Por ahora el teatro prepara un nuevo estreno. El arte sigue en la cuerda floja aunque somos un sitio seguro y con suficiente distanciamiento”.

Ramón Barranco, Director artístico del Teatro Sánchez Aguilar

"Hicimos dos conciertos, el lanzamiento de MIEL y el de Fiebre. Estamos en contra de los conciertos que son en línea porque esto disminuye la experiencia y no es favorable para los artistas. Lo que hicimos fue empaparnos bien sobre las restricciones impuestas y jugar con lo que ofrece el sistema. Solo hemos hecho cosas en el Teatro Nacional Sucre (Quito), que es de manejo municipal y ellos tratan el tema de seguridad. Por ejemplo, se quitaron butacas para lograr el distanciamiento de dos metros. Decidimos tener una programación de horarios y espacios en los camerinos, mantener también distanciamiento del equipo organizador que fue de 40 personas. Resultó difícil de cumplir pero no se registraron casos de COVID. Estamos viviendo en una ruleta rusa. No podemos planificar nada sin el respaldo de algún lado. Como promotores, tenemos que enterarnos de todas las políticas y ser estratégicos. Aprender a movernos con lo que nos da el sistema, aunque es una realidad que el arte se mueve en la precariedad. Los eventos masivos se van a ir dando según avancemos en el tema de vacunas. Creo, en lo personal, que la parte de los aforos quizá sea una nueva manera de manejarse”.

Mariana Pizarro, CEO Buenaventura Management

"Hasta el 10 de abril, no vamos a tener eventos. Todo lo que tenemos programado es virtual y parte de nuestros programas periódicos (Grandes de la ópera y Literatura y vino). Si llega a extenderse, sí haremos un cambio de horario en la cartelera. Trabajar hasta las 16:00 es un poquito difícil para nosotros porque obviamente habría que reprogramar nuestros espectáculos hasta esa hora que pueden ser los fines de semana. No lo hemos decidido todavía con el comité. Nuestro teatro está laborando normalmente hasta las 15:00. Tenemos planificado Domingos Infantiles para después del 15 de abril que, si se mantiene el horario de restricción actual, no nos afectaría tanto porque son matutinos, siempre con la autorización del COE. En cuanto a eventos masivos, somos el único teatro que tiene el consentimiento para el aforo del 50 % en evento artísticos, pero no son en la sala principal. Iremos muy pausados este año para que no nos afecte casi nada. Quisiéramos en algún punto abrir La Arena, que es nuestra explanada. Tenemos varias propuestas, pero hay que adaptarlo, es un poco caro y tenemos algo de temor por si no tenemos el apoyo de la ciudadanía”.

José Manners, Director de Arte del Teatro Centro de Arte