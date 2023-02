Hace dos años, Armie Hammer (36) fue acusado de abusos sexuales y de canibalismo... y quiso desaparecer del mapa. Quien participó en películas de gran éxito como The social network (La red social, 2010) y The lone ranger (El llanero solitario, 2013) se mudó a las Islas Caimán, lugar en el que creció, donde guarda un verdadero perfil bajo.

Nunca se pronunció sobre tan graves acusaciones que lo obligaron a ingresar a rehabilitación... hasta el pasado viernes que, por primera vez, ofreció entrevista para hablar de lo ocurrido.

El medio escogido fue la revista digital semanal Air Mail. Allí se lo escucha decir que acepta haber sido abusivo emocionalmente con sus exparejas, pero asegura también que nunca cometió violación.

“Estoy aquí para reconocer mis errores, para responsabilizarme del hecho de que fui un cabrón y un egoísta, que usaba a la gente para hacerme sentir mejor”.

En la entrevista, confiesa haber sido abusado a los 13 años por un cura protestante. “En esa situación estuve indefenso. La sexualidad me fue introducida de una manera aterradora en la que no tenía el control. Entonces mi interés se desarrolló de esa manera: sexualmente, quiero tener el control en la situación”, añade.

Con su vida frente a las cámaras totalmente arruinada, el también protagonista de Call me by your name (Llámame por tu nombre, 2017) buscó un nuevo oficio y hoy es vendedor de propiedades en las Islas Caimán.

Sometido a tratamiento, asegura sentirse feliz con su recuperación. Sabe, sin embargo, que las puertas de Hollywood están por siempre cerradas para él.

“Nadie me contratará. Nadie me asegurará. No puedo obtener una fianza para un proyecto, nada (...) Y nadie me va a tocar, porque si me contratan, entonces son las personas que apoyan a los abusadores”, sentencia. Ahora, cuenta, está centrado en ayudar a un compañero a recuperarse de sus adicciones.