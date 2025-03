Armie Hammer revela que intentó una relación con un hombre y explica su experiencia

El actor Armie Hammer ha compartido recientemente una experiencia personal en la que intentó mantener una relación íntima con otro hombre, pero descubrió que no era lo que buscaba. Durante una conversación en su podcast "The Armie HammerTime Podcast", él relató que, en un momento de frustración con las relaciones heterosexuales, decidió explorar su sexualidad y respondió a un mensaje en Grindr. Sin embargo, al intentar avanzar en la interacción, se dio cuenta de que no sentía atracción física y decidió detenerse.

Hammer también reflexionó sobre cómo esta experiencia le permitió comprender mejor las preferencias de las mujeres respecto al vello facial masculino, ya que encontró incómoda la barba de su acompañante. Estas revelaciones surgen en medio de su intento por regresar a la industria cinematográfica, tras enfrentar acusaciones de abuso sexual en 2021, de las cuales no se presentaron cargos debido a pruebas insuficientes. Hammer ha expresado su intención de retomar su carrera actoral y recientemente anunció su participación en la película de época "Frontier Crucible".

Más allá de su experiencia personal, el actor aprovechó la conversación para hablar sobre la importancia de la exploración personal y el autoconocimiento en cuestiones de identidad y preferencias. Según él, el hecho de haber probado algo nuevo y haber sido honesto sobre sus sentimientos es una muestra de crecimiento y aprendizaje. "No hay nada de malo en explorar quién eres, siempre que lo hagas con respeto hacia los demás y hacia ti mismo", afirmó.

El regreso de Hammer a la esfera pública no ha estado exento de controversia. Mientras algunos consideran que está tratando de redimirse a través de la transparencia y la sinceridad, otros siguen cuestionando su imagen debido a su pasado. A pesar de ello, el actor sigue adelante con nuevos proyectos y afirma que su objetivo es recuperar su carrera y demostrar su evolución tanto personal como profesional.

¿Por qué cancelaron a Armie Hammer?

La cancelación de Armie Hammer comenzó en 2021 cuando varias mujeres lo acusaron de abuso y comportamientos coercitivos en relaciones íntimas. A través de redes sociales, se filtraron mensajes supuestamente enviados por el actor en los que hablaba de fantasías extremas y prácticas consideradas perturbadoras. Las acusaciones llevaron a Hammer a perder contratos con importantes productoras y a retirarse temporalmente de la industria.

Además de las denuncias en redes, una de sus exparejas lo acusó públicamente de agresión sexual, lo que llevó a una investigación oficial. Aunque finalmente no se presentaron cargos en su contra debido a la falta de pruebas suficientes, el escándalo afectó gravemente su reputación. Desde entonces, el actor ha intentado reconstruir su vida y carrera, abordando públicamente su historia y buscando oportunidades para regresar a la pantalla grande.

