"No me podía ir sin cantarles": Shakira cantó a sus fans desde su hotel en Chile

Shakira no pudo cumplir con las dos presentaciones programadas en Chile como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, lo que dejó a sus seguidores con una mezcla de tristeza y expectativa. La cancelación de los shows, que iban a llevarse a cabo el 2 y 3 de marzo, fue anunciada debido a problemas con la estabilidad del terreno donde se montaría el escenario, lo que ponía en riesgo la seguridad del público, del equipo técnico y de la propia artista.

La promotora local explicó que la decisión de no realizar los conciertos fue tomada por razones ajenas a la producción de la colombiana. A través de un comunicado en sus redes sociales, Shakira expresó su pesar por la situación y aseguró que volverá pronto a Chile para compensar a sus fans. “Ustedes, que me han acompañado por más de treinta años, conocen mejor que nadie mi ética profesional y cuánto me esfuerzo por entregarles siempre lo mejor”, escribió la cantante, agregando que la decisión fue tomada por circunstancias fuera de su control.

Shakira canta para sus fans antes de dejar Chile

A pesar de la decepción por la cancelación de los conciertos, los seguidores de Shakira no dejaron de demostrarle su apoyo. Como muestra de agradecimiento, la cantante sorprendió a sus fans con una interpretación improvisada en la puerta del hotel Mandarín en Santiago antes de abandonar el país. Decenas de admiradores se reunieron en el lugar y corearon junto a ella, convirtiendo el momento en un emotivo adiós temporal.

Un mensaje de agradecimiento y una promesa de regreso

Pese a la frustración de no poder presentarse, Shakira dedicó unas palabras a sus seguidores chilenos en Instagram, reafirmando su compromiso de regresar al país. "¡Chile! No me podía ir sin cantarles con la promesa de que muy pronto regresaré. Mi corazón está con ustedes siempre! Gracias por todo su amor, apoyo incondicional y por animarme tanto!", escribió en una publicación de la plataforma en donde se la ve cantanto en las puertas del hotel frente al público chileno.

La artista también explicó que su equipo confió en los organizadores locales para seguir los requerimientos necesarios en la construcción del escenario. Sin embargo, al no cumplirse las especificaciones técnicas, el montaje resultó inviable y peligroso para todos los involucrados. Aún así, Shakira dejó en claro su intención de volver y aseguró que estará atenta a cada detalle técnico cuando se reprograme el show. "Aunque yo misma tenga que inspeccionar el suelo y hasta el último tornillo de la estructura que sostenga mi escenario, lo haré para garantizar un show a la altura de lo que se merecen", señaló.

Próximas presentaciones en Argentina y México

Tras su paso por Chile, la cantante se prepara para continuar con su gira en Argentina, donde se presentará los días 7 y 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo. Posteriormente, viajará a México, el país que recibirá la mayor cantidad de conciertos de su tour, con 11 fechas programadas entre el 12 y el 30 de marzo.

