Ariana Grande lanza su sexto álbum musical

La cantante y compositora se vuelve tendencia en redes sociales tras el lanzamiento de su sexto álbum de estudio 'Positions'. Este proyecto incluye 14 temas y algunos de ellos cuentan con colaboraciones con artistas como The Weeknd, Doja Cat y Ty Dolla $ign.

Pop y R&B (rhythm and blues) son los ritmos que predominan en las canciones de amor propio, romance y desamor. “Hola, ¿Puede ser mañana por la noche ya por favor? Los amo tanto, estoy tan agradecida y emocionada. No puedo dejar de llorar. hooooooooooo”, escribió un día antes del lanzamiento en Instagram.

Sus relaciones constantemente han sido inspiración para algunas canciones. Por eso, sus fanáticos en redes sociales comentan que su ex novio Mac Miller (quien falleció en el 2018), aún continúa siendo fuente de inspiración para ella debido a la letra del tema 'Just like magic' en la que canta: “Toma mi plumón y escribe cartas de amor al cielo”.

Aunque sus canciones no tratan temas políticos directamente, la joven de 27 años, utilizó sus redes sociales para alentar a los estadounidenses a votar en las próximas elecciones: La artista durante las últimas semanas ha apoyado al candidato demócrata a la presidencia Joe Biden. Celebridades como Kim Kardashian, Jimmy Fallon y Heather Sanders han mostrado su apoyo a la cantante en redes sociales.

La semana pasada, Ariana Grande estrenó el video musical del sencillo 'Positions' en el que simula estar en la Casa Blanca. El audiovisual cuenta con más de 50 millones de reproducciones. Sus demás temas como ‘Shut up’, ‘Motive’, ‘Nasty’ y My hair’ aún no cuentan con grabaciones.

Otro estreno

Sam Smith también lanzó su nuevo álbum 'Love does' en el que presenta 17 canciones. Estaba previsto que el proyecto se presente meses antes pero por la pandemia hubo un retraso para su estreno. Los temas de Ariana Grande y Sam Smith ya se encuentran disponibles en todas las plataformas musicales.