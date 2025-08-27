Aquiles Álvarez y su anécdota con Ricardo Montaner en la Feria de Durán: ¿qué pasó?

El alcalde de Guayaquil contó una historia vivida con el artista hace varios años

La Feria de Durán fue durante varias décadas una de las principales atracciones de la provincia del Guayas. Este espacio, que reunía actividades comerciales y espectáculos artísticos, se celebraba cada octubre, coincidiendo con las fiestas de Guayaquil y atrayendo a numerosos visitantes desde el Puerto Principal.

Decenas de destacados artistas deslumbraron con sus temas al público, entre ellos Gloria Estefan, El Gran Combo de Puerto Rico, Jerry Rivera, Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Enanitos Verdes, Emmanuel, Raphael, Los Iracundos, Los Panchos.

En el año 2014, la feria de Durán dejó de funcionar. Aunque se ha hablado de planes para reactivarla, en la actualidad no hay ningún proyecto en concreto para este fin.

Este miércoles 27 de agosto, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, adelantó que se prevé realizar una feria parecida a la de Durán, pero en el parque Samanes, en el norte de la ciudad. Posiblemente esta iniciativa se desarrolle en octubre próximo.

Aquiles Álvarez y su anécdota con Ricardo Montaner

Mientras hablaba sobre el proyecto, Álvarez evocó la tradicional Feria de Durán y recordó, en particular, una experiencia personal de hace algunos años, cuando asistió a un concierto del artista venezolano Ricardo Montaner en ese recinto.

"Hace tiempo fui a la Feria de Durán, se presentaba un artista importante y ahí recién había Twitter, entonces yo por molestarlo con unos amigos le escribí en Twitter: 'oye, apúrate que estamos esperándote'. Y me contestó, porque antes no eran tan famoso Twitter, me puso: 'ya salgo'. (El artista era) Ricardo Montaner. Un bacán", narró el alcalde de Guayaquil.

Si bien Álvarez no habló de fechas, uno de los últimos conciertos de Ricardo Montaner en la Feria de Durán se registró el 10 de octubre del 2010. Un día antes, el artista se presentó en Quito.

En esa época, Álvarez tuiteó "@montanertwiter ... GRACIAS!!...Te pasaste Ricardo!!! Soy feliz!!! Jajajaj..", el 10 de octubre del 2010 a las 01:20, según el registro de esa red social, hoy denominada X.

@montanertwiter ... GRACIAS!!... Te pasaste ricardo!!! Soy feliz!!! Jajajaj.. — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) October 10, 2010

