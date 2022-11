Antonio Orozco llevaba toda la mañana dando entrevistas en un hotel de Madrid. Cuando llegó el turno de EXPRESIONES, aunque se le notaba el cansancio, tuvo la mejor onda para contar cómo ha vivido este año profesionalmente, agradecer por lo cumplido y mostrarse emocionado por lo que se viene.

El encuentro sucedió un día antes de su concierto en el Wizink Center, uno de los recintos musicales más importantes de España. Al preguntarle si seguía alguna rutina en particular antes de estos eventos, revela: “No soy muy maniático, pero sí suelo calentar mucho, no solamente la voz, sino también físicamente. Lo más importante es, 45 minutos antes de salir a un concierto, estar un ratito contigo mismo. Yo por lo menos lo creo así, porque lo que está a punto de pasar es un regalo que te da la gente, es un intercambio de energía, y es algo tan bonito que ‘mola’ (está ‘cool’) planteárselo así, estar concentrado y listo de vivirlo”.

Además, el artista español adelanta la ilusión que siente de poder llegar a Latinoamérica el próximo año con un espectáculo propio. Recuerda que este camino ha sido de muchos años, pero que ya le llegó el momento. La semana pasada compartió escenario con Luciano Pereyra en Buenos Aires y tuvo una probadita de lo que podrá vivir pronto.

“El público latino es muy apasionado. Yo lo estoy empezando a vivir este año por primera vez y te das cuenta de lo efusivo que puede llegar a ser un argentino o un peruano. Todavía no me ha tocado llegar a Ecuador, pero me va a tocar dentro de poco. Ha sido una súper experiencia ver los sitios llenos de gente, es una energía que fluye para todos lados”, resalta.

Una reedición muy especial

En el 2020, Orozco presentó Aviónica, su último álbum de estudio hasta ahora, y ese mismo año decidió reversionar algunos temas al lado de importantes artistas latinos. Con cada uno, el trabajo fue distinto y esto fue lo que se llevó de cada experiencia.

Sebastián Yatra: “Me quedo con la emoción de un chaval que es muy jovencito, pero que ya hoy vuela entre los artistas más importantes del mundo. Me gustó su forma tan bonita de escuchar, tiene esa capacidad de bajar, de observar, de entender. Me encantan esas ganas que transmite. Es un tipazo”, asegura Antonio. Con él grabó nuevamente la canción Entre sobras y sobras me faltas. También está disponible el videoclip.

Luis Fonsi: “Es un corazón al que le han puesto patas. Probablemente Luis Fonsi sea la voz más potente que hay en el mundo en este momento y por muchos años”, comenta el español sobre el artista y también compañero de La Voz España. Mi héroe se llama el tema que interpretan juntos.

Juanes: “Hemos estado trabajando más que nada a la distancia, porque él estaba en Miami y nosotros aquí. A Juanes lo conozco desde hace muchos años y siempre que hemos necesitado una mano, nos la ha tendido. Lo distingue que es un artista con un corazón impresionantemente grande. Está muy implicado en muchas movidas sociales que mueve y conmueve de alguna forma. Es un tío con el que siempre puedes contar”, fueron las palabras sobre su colega, con quien se juntó para darle una nueva vida a Llegará.

Luciano Pereyra: “Pues ya lo has visto, la semana pasada en Buenos Aires apareció como si fuera la mano de Dios. Nos brindó la oportunidad de volver a Argentina y hemos hecho algunos shows”. Juntos interpretan No hay más.

Así se canta a Ecuador en el Mundial de Qatar Leer más

Un repaso al 2022

Antonio Orozco ha vivido un año intenso y lleno de emociones y logros. Sin embargo, reconoce que hay más vida que eso. Hay dos situaciones que ha querido remarcar de este año:

- La valentía de los ucranianos, porque lo que están pasando es terrible y han sido muy capaces de sobrellevarlo.

- Desde el punto profesional, ha sido el año más importante de toda su carrera y quisiera destacar que está llegando a América desde una manera no antes pensada.

"Yo le diría a todos los chicos que se quieren dedicar a esto, que las redes sociales cambian, pero el registro y corazón de las personas no cambian nunca. Entonces que tengan mucho cuidado en lo que escriben y en lo que cantan. A veces te puedes olvidar de lo importante y la música queda para siempre." Antonio Orozco

Antonio Orozco en concierto. Universal Music Ecuador

Un show muy esperado

La noche del martes, Antonio Orozco tenía todo preparado para presentarse en el Wizink Center de Madrid. Puntualmente, el artista apareció a las 21:00 sobre el escenario con una banda conformada por cuatro músicos, con la cual demostró llevarse muy bien durante todo el show.

El lugar recibió a personas de entre 30 y 45 años que disfrutaron la mayor parte del concierto sentados, aunque no faltaron fans que se pararon, bailaron y piropearon al artista con frases como: ‘Te quiero, Antonio’ y ‘¡Qué majo eres!’.

El artista se mostró muy conmovido por lo que estaba ocurriendo y a la mitad del show, con lágrimas, compartió unas palabras: “Llevo unos cuantos días pensando a qué se puede aspirar cuando uno vive algo como esto. Me gustaría decirles que ojalá estemos capaces de estar al 100 % de la altura que está este público esta noche. Me emociono, porque no tengo más remedio, porque llevo mucho tiempo soñando con que algo como esto podría pasar. Hay una parte de mi corazón que quedará para siempre aquí”, expresó. Hoy, Mírate, Llegará, A vuelos, El viaje, Temblando y Giran y van son algunos de los temas más populares que interpretó y con los que causó euforia en los asistentes.