Esto es lo que le gusta a Anitta...

Con una letra que remarca una sexualidad libre y fluida, la cantante brasilera Anitta realizó su sueño de hacer un proyecto en conjunto con la rapera Cardy B. Se trata de la canción 'Me gusta', donde también participa el nuevo ídolo del reguetón, Myke Towers.

En el videoclip se habla de una atracción lésbica sin tapujos ni tabúes, que trata de mostrarse como algo más que la fantasía de un hombre heterosexual. Sino que muestra un descubrimiento del placer femenino sin obedecer ante una visión masculina. Y así lo demuestra Myke Towers con su aparición. El puertoriqueño se muestra como ese hombre que ve a su pareja divertirse, sin ser él protagonista de la historia.

"Para mí es más que un sueño hecho realidad", reveló Anitta en una entrevista con la agencia Efe. Sin embargo, en el videoclip musical las une algo más: celebrar, a través de la música, la libertad sexual en las mujeres. "Eso es lo que nos unió en esta canción. Seguir empujando por normalizar y que se respeten las distintas elecciones de la gente", asentó la intérprete de 'Paradinha'.

"Yo no canto nada que no haga yo misma. Yo soy abiertamente bisexual y nunca he querido hacer un espectáculo con eso. Puedo estar con un hombre, una mujer, con dos, con tres, con cinco, con seis. ¡Fiesta! Defiendo esa libertad”, remarcó la artista de 27 años.

Así Anitta, en este trío armónico, no ha dejado que su música se pare en tiempos de pandemia. Se mantiene activa en redes sociales a diario, adentrando a sus fans en su día a día, desde su hogar en Río de Janeiro. No ha perdido el tiempo, compartiendo espacios virtuales junto a Miley Cyrus, J Balvin, Katy Perry, David Guetta, P. Diddy y otros más en algunas charlas y presentaciones.