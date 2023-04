Anitta abandona su disquera Warner Music

Anitta y Warner Music Group acaban de romper su alianza.

La superestrella brasileña, de 30 años, que criticó al sello y al CEO mientras intentaba rescindir su contrato de grabación, revela en un comunicado conjunto que ahora está libre de la discográfica.

“Después de once años de asociación exitosa hemos acordado ir por caminos separados”, dijeron en un comunicado conjunto en las redes sociales de ambos implicados.

“Anitta agradece al equipo de Warner Music por todo su apoyo. Y el equipo de Warner le desea a Anitta todo lo mejor en el futuro”.

Según las fuentes, a través de Variety, la relación se volvió tensa en los últimos años, ya que Envolver, su éxito mundial de 2022, luchó por tener un sitial similar en Estados Unidos.

Anitta entró en detalles con sus quejas contra su ahora exsello el pasado mes de marzo.

“En este Día de la Mujer, en lugar de una linda publicación me encantaría que el CEO hiciera lo que me prometió hace un mes, después de que le pregunté cuánto cuesta terminar el contrato y me dijo: ‘ESO NO PASARÁ’. Que respete, dando al menos un poco de importancia a la charla que les pedí, en lugar de enviar a sus abogados a hablar con los míos sobre dinero cuando les dije que acepté el triste hecho injusto de que soy el principal inversionista aquí y le pedí a la disquera que simplemente hiciera el trabajo simple que se suponía que debía hacer: promover mi música”.