Anghela, quien nació en Colombia, pero ha vivido desde niña en Ecuador, se alejó una temporada de la música, la cual considera su pasión. Tiene una trayectoria de 19 años. Reaparece con el 'Cumbiatón', una fusión de cumbia y reguetón. Un tema escrito por la también actriz y Zlavmusic. La producción estuvo a cargo de Diego Vázquez, grabado en Riobamba y Guayaquil.

“Estamos retomando nuestra carrera, aquello me emociona mucho. La idea es armar un material con diez canciones inéditas. No serán en el mismo género, habrá variedad, estamos escogiendo las que irán, además habrá colaboraciones con diferentes artistas locales”, comenta la cantante.

Ella ha interpretado varios géneros musicales como la tecnocumbia, el tecno paseíto, la salsa y el merengue, siempre ha preferido lo tropical. Previo a la pandemia lanzó la canción El beso de mi negro, pero debido a la crisis sanitaria la promoción se interrumpió. “A todos nos cambió la vida, mientras tanto preparamos material, no paramos. Muchos no le tenían confianza al reguetón, pero llegó y se ha quedado. No me he alejado de lo mío que es la cumbia, me agradó regresar con algo diferente”.

El video de 'Cumbiatón' se grabó una parte en Manabí y otra en Guayaquil, con la dirección de K-rlos el Matador y su productora Killer Music.

El modelo fue el bailarín brasileño Jefferson Soares, quien perteneció al grupo Ta’Dominado. “Baila muy bien, es el modelo perfecto”, dice Anghela, quien confiesa que le hacía falta la música porque además proviene de una familia de artistas. “Soy de padre colombiano y madre ecuatoriana. Nací allá en Colombia pero me crié, forjé mi carrera y mi familia acá”.